CAMEROUN :: Présidentielle 2025: Déclaration solennelle de candidature de Jean Blaise GWET :: CAMEROON

Candidat du Mouvement patriotique pour le changement au Cameroun (MPCC) pour la présidentielle prochaine au Cameroun, Jean Blaise Gwet était à Yaoundé ce 27 novembre 2024 à Yaoundé pour présenter son programme. L’entrepreneur y a affiché son optimisme et sa certitude de déjouer les pronostics.

Dans le salon de l’hôtel réquisitionné pour l’occasion, le digne fils de Mbalmayo, dans le Centre, a réaffirmé plusieurs fois qu'il est persuadé d’être élu en octobre troisième président de la République du Cameroun.

Ci-dessous, l'intégralité de sa déclaration

Peuple camerounais, ce peuple bien-aimé qui m’a donné le jour, ce peuple que j’aime de tout mon cœur, ce peuple courageux, entreprenant, travailleur, ingénieux et ambitieux, ce peuple qui n’a cessé d’endurer des peines, des haines, des tempêtes de la discrimination ethnique et l’irresponsabilité de la politique du ventre.

J’aimerai vous dire, que l’heure du changement est arrivée. Si nous sommes ici, réunis en ces lieux ce jour, c’est pour écrire une nouvelle page d’histoire de notre chère et belle Nation.

En cet instant solennel, je m’adresse à vous, Peuple Camerounais, avec un cœur rempli de gratitude, d’espérance, de conviction et de détermination.

Peuple camerounais, avant d’aller plus loin, permettez-moi de commencer par rendre un hommage appuyé, à deux grandes figures emblématiques de notre histoire et de notre nation, depuis notre indépendance.

D’une part, je rends hommage au Président Ahmadou Ahidjo, dont la vision et le dévouement ont jeté les bases de notre unité nationale et de notre indépendance.

D’autre part, je rends un hommage appuyé, À Son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun en exercice.

Excellence Monsieur le Président de la République, je tiens à vous exprimer mon profond respect pour les décennies de service rendu à notre Nation. Votre long parcours à la tête de notre nation a marqué des générations et restera dans les annales de l’histoire de notre Pays, comme étant le seul Chef d’Etat du Cameroun, qui est resté au pouvoir, pendant plus de 40 Années. Car, Moi ! Président, je modifierai la constitution pour la ramener à deux (2) mandats de 5 Années pour tout prochain Chef d’Etat au Cameroun, à partir de 2025.

Je vous exhorte donc, Excellence Monsieur le Président de la République, avec tout le respect dû à notre cher Papa, à notre Président de la République, à inscrire la fin de votre mandat, dans l’héritage des grandes nations et des grandes transitions pacifiques, telle qu’au Ghana et dans bien d’autres grandes Nation qui honorent les peuples, fortifient les institutions et renforcent les démocraties.

Peuple camerounais, nous sommes rendus à un carrefour unique et historique de notre histoire. Un moment décisif qui nous interpelle tous, à nous lever Ensemble, pour sauver la paix et prospérité de notre nation, de notre histoire et des générations futures.

Le Cameroun, notre chère et belle nation riche de sa diversité culturelle, de son patrimoine naturel, et de sa position géostratégique, se tient au cœur et au carrefour de nombreux défis.

Depuis des décennies, vous avez fait face à l’immobilisme politique, aux injustices sociales et économiques, aux discriminations ethniques et aux épreuves d’un système qui a souvent oublié sa mission première : servir la Nation et son Peuple.

Fort heureusement, qu’en toute chose et en tout temps. L’heure du changement est arrivée pour notre Nation. Ce changement, est celui d’une nouvelle génération de leaders que chacun de vous peut être demain. Des leaders qui portent en eux, l’ambition de servir comme des esclaves, la cause d’une Nation et d’un Peuple. Celle de participer à transformer notre pays, en un petit Paradis.

C’est aussi, ce devoir de porter en soi, une vision qui place le citoyen au centre de toutes les décisions, une vision qui réconcilie le Cameroun avec son potentiel immense et son rôle dans le concert des nations

Peuple Camerounais, vous attendiez un homme, je suis devant vous et je déclare solennellement et officiellement en ces lieux, devant la presse et les médias nationaux et internationaux, être Candidature à élection Présidentielle du mois d’Octobre 2025 au Cameroun.

Nous attendons maintenant et tout de suite, une nouvelle génération de Femmes et des hommes politiques, dans toutes nos communes, dans toutes nos mairies, au parlement, au sénat, ainsi que dans toutes les administrations publiques et parapublique de notre Nation.

L’espoir doit renaître. Nous devons redonner espoir à chaque Camerounais. La peur du changement doit impérativement disparaître, car elle bloque toute avancée significative de notre pays et de notre peuple.

Oui, frères et sœurs, le Cameroun se trouve au centre de la mondialisation. Sa position géostratégique ouvre les portes d’un monde meilleur pour chaque Camerounais.

Face aux défis mondiaux, l’immobilisme politique de notre peuple nous impose plus que jamais, une nouvelle dynamique qui chassera les peurs et renforcera les espérances de chaque fils et fille de ce pays.

65 Années, après nos Indépendance, frères et sœurs, restons éveillés, ayons le courage de voir la vérité en face, et de regarder les problèmes du Cameroun et de chacun de ses enfants, dans les moindres détails.

Il est vrai, frère et sœurs, que depuis plusieurs années, la politique ne passionne plus et n’intéresse plus personne dans notre pays. Au bénéfice de tous et des générations futures, sans perdre de temps, l’heure de se réveiller est arrivée. Ensemble, levons-nous !

Je vous assure être la locomotive du changement dans notre pays dès 2025, il est important pour chacun de nous, de se préparer et être prêt à se mobiliser dans le MPCC, un projet mobilisateur, qui donnera la chance et l’espoir à chaque fils et fille de ce pays, d’être heureux de vivre dans la dignité, dans notre nation, avec un pouvoir d’achat conséquent, et un salaire minimum de 125 000 Fcfa, même pour une ménagère que pour un gardien de nuit.

Le respect des uns et des autres, doit être des vertus cardinales qui sous-tendent notre politique au plan social et humanitaire.

Le droit à la justice sociale, à l’égalité des chances pour tous, signifie donner la chance à chaque Camerounais de réussir, de prospérer, pour lui-même, pour ses enfants, et pour le bien de toute la Nation.

Vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d’élever vos enfants dans la quiétude, et vous avez le droit de faire prospérer la Nation en inventant un nouveau modèle de vie camerounais, basé sur la justice et la probité.

Ensemble, rentrons dans le concert des nations avec honneur et dignité, dans l’innovation, dans la modernité, pour un Cameroun nouveau. Croyez-moi, ce ne sont pas des mots de politiciens, mais des mots d’un Homme de cœurs, un homme de paix, un homme qui a tout reçu d’un peuple et d’une Nation, un homme qui en retour, voudrait tout simplement servir son peuple et sa Nation.

Notre Nation se verra désormais avoir, des hommes et des femmes qui rejettent l’argent facile, des Hommes et des femmes qui aspirent au bonheur par le travail à la sueur de leur front.

Nous devons construire notre pays en pensant aux générations futures, en laissant à nos enfants un héritage, un héritage qui devra accroître leur fierté d’être camerounais.

De Douala à Garoua, de Bamenda à Maroua, nous bâtirons des villes modernes, reliées par des réseaux routiers, ferroviaires et numériques performants

Le Cameroun a besoin pour cela, d’un grand mouvement patriotique, d’un Mouvement qui sache allier le futur et le présent, sans nier les fondamentaux qui régissent notre identité. L’identité d’un pays mûr qui devra garder et défendre coûte que coûte, toutes options choisies par le peuple, pour le bien de la Nation et de ses concitoyens.

Le Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (le MPCC) incarne ce changement. Nous avons besoin de tout le monde, pour développer ensemble le plus grand mouvement politique, patriotique et social que l’Afrique n’a jamais connu.

Le changement profond devra faire de chaque Camerounais du terroir, un citoyen moderne. J’ai besoin de vous tous.

Nous devons avoir une Capitale qui aspire à devenir une mégapole.

Nous devons avoir une industrie industrialisante.

Nous devons avoir une école qui ne génère pas de chômeurs.

Nous devons avoir une agriculture intégrée toujours florissante.

Nous devons avoir une armée plus forte, orientée vers des missions de paix, de sécurité et de respect du pacte de non-agression prôné par les Nations Unies.

La peur doit complètement disparaître dans la sous-Région.

Je m’engage à procéder à une réforme de nos forces armées et police au sein desquelles, nous avons des braves soldats, des policiers, des gendarmes, des intellectuels, des professionnels, ambitieux et courageux.

Au sein de l’armée, nous allons créer une cellule pour Jeune, qui s’occupera des Jeunes militaires et qui sera gérer par un jeune.

De votre volonté, de votre détermination, de votre engagement, de vos voix, de vos votes et de votre discernement, dépendra le Cameroun de demain. Il ne doit plus y avoir de voix sans voix.

Camerounais et Camerounaises, levez-vous ! Ne cédez pas à la peur. Croyez-en ce que nous pouvons accomplir ensemble. Ce pays a besoin de votre énergie, de votre intelligence et de votre courage.

Je ne terminerai pas mon allocution sans avoir une pensée et un message à nos Frères et Sœurs Africains, ainsi qu’à la communauté internationale :

À mes frères et sœurs Africains,

Les barrières (Les Frontières) ont été érigées entre nous, lors de la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Aujourd’hui grâce Numérique et au Digital, ceux-là même qui, hier étaient à l’origine de cette division, ont créée la technologique numérique, qui vient casser toutes les frontières entre les peuples, rendant possible l’union Africaines des nouvelles Générations.

Peuple Africains, Ensemble, levons-nous pour la dignité de notre continent et de nos peuples. L’élection présidentielle de 2025 au Cameroun, concerne chaque Africain, ainsi que le développement de notre continent. Notre victoire commune à l’élection Présidentielle de 2025 au Cameroun, sera un model et un nouveau départ des prochains leaders et chefs d’Etat Africains. Un modèle qui forcément, dans la paix, la dignité, la tolérance, le respect des institutions, des Uns et autres, aidera à bâtir des démocraties fortes en Afrique, et chassera les coups d’états.

Unissons nos forces pour combattre la pauvreté, la corruption, l’instabilité, l’insécurité et les guerres sur le sol Africain . Nous devons être les artisans du renouveau africain, les gardiens de nos valeurs, et les défenseurs de nos intérêts communs.

À la CEMAC, à la CEDEAO et à l’Union Africaine, Je vous exhorte à jouer vos rôles avec courage et impartialité. Proposez des solutions concrètes pour les crises qui secouent notre continent. Œuvrez pour une Afrique stable et prospère, où chaque nation se sentira protégée par la fraternité africaine et respectée par le reste du monde.

À la communauté internationale que nous prenons en témoin et qui observe le processus démocratique encours dans notre pays, aux partenaires et amis du Cameroun, notamment la France, un allié historique du Cameroun, que nul ne saura renier. Je dis :

Ensemble, nous devons continuer à bâtir des ponts de coopération respectueuse et mutuellement bénéfique à nos Nations et nos Peuples. Notre relation, qui a contribué à façonner notre pays, doit être réinventée pour mieux répondre aux défis actuels et futurs en Afrique. Les cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger…, doivent nous parler.

Vive le Cameroun de demain, avec le 3ème Président de la République du Cameroun : Jean Blaise GWET, Vive le MPCC !

Vive le changement que nous avons jusqu’ici rêvé,

Vive le Cameroun uni et prospère ! Vive le renouveau politique, économique et Diplomatique.

Que Dieu veille sur nous, nous guide, nous accompagne et protège notre Nation et son peuple.

« Je Déclare Être Candidat à l’Election Présidentielle de 2025 au Cameroun »

Jean Blaise GWET

Tel : +237 698 34 93 56

Tel : +33767661773

E-Mail : jbgwet@mpcc.be / jbgwet@yahoo.fr / contact@mpcc.be

Page Web JBG: https://mpcc.be/jean-blaise-gwet-2/

Site Web: https://mpcc.be/