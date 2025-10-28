Camer.be
Lorsque les Revendications post-électorales se transforment en opportunités de vol
Ce 27 octobre 2025 à Douala, Ce qui devait être une simple expression de mécontentement politique a vite tourné à la dérive. Sous couvert de revendications post-électorales, plusieurs individus se sont livrés ce jour à des actes de pillage dans la ville de Douala, ternissant le sens même de la protestation citoyenne.

Des scènes de pillage inacceptables

Les images circulant sur les réseaux sociaux sont choquantes : on y voit des individus briser les vitrines d’une poissonnerie Congelcam, emportant à la hâte des cartons de poisson congelé et des caisses entières de produits frais. Dans le même sillage, d’autres groupes se sont attaqués à un dépôt de gaz Tradex, arrachant et transportant des bouteilles entières, dans un désordre total.

Ces scènes, survenues en plein jour, témoignent d’un profond dérapage. Ce qui s’annonçait comme une manifestation de revendication politique s’est mué en un véritable acte de vandalisme.

Des revendications dénaturées

Il est légitime pour tout citoyen d’exprimer pacifiquement ses opinions, d’interroger la transparence d’un processus électoral ou de demander justice. Cependant, transformer cette liberté en opportunité de vol ou de destruction trahit l’essence même de la démocratie.

En agissant ainsi, ces pilleurs ont non seulement porté atteinte à des biens privés, mais aussi discrédité la cause de ceux qui, sincèrement, espéraient faire entendre leur voix dans le respect des lois.

Un appel au retour au calme et à la raison

Les autorités locales appellent au calme et à la responsabilité. Les forces de l’ordre ont été déployées pour sécuriser les zones sensibles et dissuader toute récidive.
Les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes criminels qui, loin de servir une cause politique, aggravent la précarité et la méfiance au sein des populations.

L’expression démocratique ne saurait rimer avec vandalisme.

Les revendications politiques doivent se faire dans la discipline, le respect des institutions et des biens d’autrui. Lorsque la contestation se transforme en pillage, elle perd toute légitimité et devient un frein à la paix et à la cohésion nationale.

10:41
Le nouveau Président Paul Biya choisit les réseaux sociaux.

10:21
10:14
PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : Que va faire ADO de sa victoire ?

09:03
Réélection de Paul Biya : Le ministre Joseph LE félicite le Chef de l'État

06:27
Respect de l’État de droit : la Convergence Républicaine écrit à Issa Tchiroma Bakary

