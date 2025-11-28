Camer.be
Pourquoi l'engagement citoyen est la clé pour vaincre le régime RDPC
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Pourquoi l'engagement citoyen est la clé pour vaincre le régime RDPC :: CAMEROON

L'espoir de changement au Cameroun repose sur une dynamique souvent mal comprise. Si la figure d'Issa Tchiroma, comme d'autres figures emblématiques avant lui, incarne une résistance notable, il est crucial de réaliser qu'aucune personnalité seule ne peut défaire l'appareil brutal et solidement établi du régime RDPC. L'engagement de millions de Camerounais est l'unique force capable de renverser un système en place depuis des décennies. Se reposer uniquement sur une direction individuelle, aussi charismatique soit-elle, est une illusion dangereuse et mène à la déception. Le salut ne viendra pas d'une figure providentielle, mais d'une prise de conscience et d'une action collective.

Ceux qui attendent qu'un leader, tel qu'Issa Tchiroma, vienne mener la bataille pour eux, doivent cesser de rêver. L'histoire politique démontre que les choses ne fonctionnent pas de cette manière. La vérité crue est qu'un leader basé au pays serait rapidement neutralisé par le régime. C'est le nombre des millions de Camerounais mobilisés qui a le pouvoir de paralyser et de submerger l'autorité en place. La responsabilité de saisir le destin de la nation incombe à chaque citoyen.

Il est néanmoins impératif de saluer le courage politique de ceux qui, comme Issa Tchiroma et Maurice Kamto, ont fait le sacrifice de renoncer à des positions de pouvoir et à des avantages considérables pour la cause nationale. Leur démarche contraste fortement avec l'attitude de nombreux individus ivres de pouvoir ou d'argent, qui trahissent les aspirations du peuple pour maintenir un régime de quarante-trois ans ou pour obtenir des faveurs de l'establishment. Ces légendes méritent la gratitude de la nation, car ils pourraient, en tout temps, faire volte-face et accepter les offres lucratives du système.

Cependant, cette reconnaissance ne doit pas servir de prétexte à l'inaction. Si les Camerounais ne prennent pas en main la responsabilité de leur libération, il serait légitime que ces leaders reprennent leurs offres. Personne ne peut se battre éternellement pour un peuple qui refuse de se battre pour lui-même. C’est la loi universelle : le ciel n'aide que ceux qui s'aident eux-mêmes.

L'heure est à l'action concertée et à la résistance civique à grande échelle. Le soutien aux sanctions économiques, telles que les villes mortes (ghost towns) et les boycotts, l'arrêt des transactions commerciales, des vols et des expéditions vers le pays, combiné à la légitime défense armée, est essentiel. Le droit à l'autodéfense est un droit humain universel, comme l'histoire de la résistance armée au Nigeria et les actions des seigneurs de guerre anglophones comme Ayaba le rappellent. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #RDPC #IssaTchirouma #EngagementCitoyen #GhostTown #Changement #Leadership

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Pourquoi l'engagement citoyen est la clé pour vaincre le régime RDPC
Scandale ESSTIC : La Vidéo Virale qui Expose la Faillite Morale des Grandes Écoles au Cameroun
L'Afrique Doit Remplacer le Fusil par l'Intelligence : Vers un Changement de Paradigme
Armée : Le Modèle Bissau-Guinéen, un Danger pour la Stabilité ou un Signal pour le Cameroun ?
Élections au Cameroun : Le Prix du Sang et l'Impératif de Boycott Stratégique
Exil et Ville Morte : Ludovic Lado Critique la Stratégie Inefficace de l'Opposition Camerounaise
Service Public dans notre Pays, cas de la délégation des transports du Littoral, quelle chimère.
Lékié, Adamaoua, Oligarchie : La Fracture Territoriale du Pouvoir au Cameroun
Inversion des Valeurs, la Justice Sélective entre Criminels Présumés et Intellectuels Incarcérés
Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ?
Cameroun : Le Blocage Gérontocratique et l'Inaction de la Jeunesse Face à l'Alternance
Paul Biya, Stabilité et Croissance : Analyse du Leadership Camerounais Post-Réélection
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:13
Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres

Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres
13:07
Sahel :Crise sécuritaire, ingérence néocoloniale et héritage français, la face cachée de la violence

Sahel :Crise sécuritaire, ingérence néocoloniale et héritage français, la face cachée de la violence
12:30
Eto’o et le statut extracommunautaire au Barça : la confusion de nationalité enfin clarifiée

Eto’o et le statut extracommunautaire au Barça : la confusion de nationalité enfin clarifiée
12:12
Parfait Mbvoum à Kondengui : les «ordres d'en haut» révèlent une justice expéditive au Cameroun

Parfait Mbvoum à Kondengui : les «ordres d'en haut» révèlent une justice expéditive au Cameroun
12:12
Passage aux forceps du budget:L’Assemblée Nationale réduite en caisse de résonance du gouvernement

Passage aux forceps du budget:L’Assemblée Nationale réduite en caisse de résonance du gouvernement

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo