CAMEROUN :: Pourquoi l'engagement citoyen est la clé pour vaincre le régime RDPC :: CAMEROON

L'espoir de changement au Cameroun repose sur une dynamique souvent mal comprise. Si la figure d'Issa Tchiroma, comme d'autres figures emblématiques avant lui, incarne une résistance notable, il est crucial de réaliser qu'aucune personnalité seule ne peut défaire l'appareil brutal et solidement établi du régime RDPC. L'engagement de millions de Camerounais est l'unique force capable de renverser un système en place depuis des décennies. Se reposer uniquement sur une direction individuelle, aussi charismatique soit-elle, est une illusion dangereuse et mène à la déception. Le salut ne viendra pas d'une figure providentielle, mais d'une prise de conscience et d'une action collective.

Ceux qui attendent qu'un leader, tel qu'Issa Tchiroma, vienne mener la bataille pour eux, doivent cesser de rêver. L'histoire politique démontre que les choses ne fonctionnent pas de cette manière. La vérité crue est qu'un leader basé au pays serait rapidement neutralisé par le régime. C'est le nombre des millions de Camerounais mobilisés qui a le pouvoir de paralyser et de submerger l'autorité en place. La responsabilité de saisir le destin de la nation incombe à chaque citoyen.

Il est néanmoins impératif de saluer le courage politique de ceux qui, comme Issa Tchiroma et Maurice Kamto, ont fait le sacrifice de renoncer à des positions de pouvoir et à des avantages considérables pour la cause nationale. Leur démarche contraste fortement avec l'attitude de nombreux individus ivres de pouvoir ou d'argent, qui trahissent les aspirations du peuple pour maintenir un régime de quarante-trois ans ou pour obtenir des faveurs de l'establishment. Ces légendes méritent la gratitude de la nation, car ils pourraient, en tout temps, faire volte-face et accepter les offres lucratives du système.

Cependant, cette reconnaissance ne doit pas servir de prétexte à l'inaction. Si les Camerounais ne prennent pas en main la responsabilité de leur libération, il serait légitime que ces leaders reprennent leurs offres. Personne ne peut se battre éternellement pour un peuple qui refuse de se battre pour lui-même. C’est la loi universelle : le ciel n'aide que ceux qui s'aident eux-mêmes.

L'heure est à l'action concertée et à la résistance civique à grande échelle. Le soutien aux sanctions économiques, telles que les villes mortes (ghost towns) et les boycotts, l'arrêt des transactions commerciales, des vols et des expéditions vers le pays, combiné à la légitime défense armée, est essentiel. Le droit à l'autodéfense est un droit humain universel, comme l'histoire de la résistance armée au Nigeria et les actions des seigneurs de guerre anglophones comme Ayaba le rappellent.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp