octobre rose: rosine memi mobilise les femmes de la diaspora autour du cancer du sein
FRANCE :: octobre rose: rosine memi mobilise les femmes de la diaspora autour du cancer du sein

À l’occasion d’Octobre Rose, mois international de sensibilisation au cancer du sein, Rosine MEMI, promotrice culturelle et militante engagée pour la cause de la drépanocytose, a choisi de donner une nouvelle dimension à son combat : celui de la prévention du cancer chez les femmes africaines de la diaspora.
C’est à la suite d’un dépistage personnel que Rosine MEMI a pris conscience d’un vide criant au sein de sa communauté : le manque d’échanges, d’informations et de soutien entre femmes face à la maladie. Déterminée à agir, elle a réuni 35 femmes issues de la diaspora africaine pour une rencontre conviviale et intimiste autour de la santé féminine, du cancer du sein et du bien-être psychologique.
 
La causerie, organisée dans le restaurant La Doyenne, dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, a été marquée par une atmosphère chaleureuse et solidaire. Toutes vêtues de rose, symbole d’espoir et de résilience, les participantes ont échangé sans tabou sur leurs expériences, leurs peurs, mais aussi sur les facteurs psychologiques et sociaux souvent à l’origine de nombreux maux : le stress, les pressions familiales, les difficultés du quotidien.
 
Très vite, les langues se sont déliées, révélant une vérité partagée : la santé de la femme ne peut être dissociée de son environnement émotionnel et social. Ce moment d’échange a permis de briser le silence et d’ouvrir la voie à une parole libérée sur des sujets trop souvent tus dans les communautés africaines.
Rosine MEMI a exprimé sa volonté de pérenniser ces rencontres, convaincue que la prévention et la solidarité sont les meilleures armes contre le cancer.
« Parler, se soutenir et se faire dépister, c’est déjà un pas vers la guérison », a-t-elle souligné avec émotion.
 
Cette première rencontre réussie ouvre ainsi une nouvelle page de l’engagement de Rosine MEMI : celui d’une femme qui, par sa voix et son énergie, redonne à d’autres femmes la force de se battre, se comprendre et se protéger.
 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

octobre rose: rosine memi mobilise les femmes de la diaspora autour du cancer du sein
L'ONU alarmée par la violence post-électorale et appelle au dialogue
Le pouvoir accuse les manifestants et promet de poursuivre l'opposant Tchiroma
L'UE condamne la violence post-électorale et exige la libération des détenus
Les dessins politiques des arrestations de trois opposants dévoilés
octobre rose: rosine memi mobilise les femmes de la diaspora autour du cancer du sein

