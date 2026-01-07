Camer.be
Le mutisme de Bello Bouba Maigari : Calcul politique ou échec personnel après la présidentielle ?
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Le mutisme de Bello Bouba Maigari : Calcul politique ou échec personnel après la présidentielle ? :: CAMEROON

La scène politique camerounaise est sous tension depuis l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans ce climat d'incertitude et de contestation post-électorale où les rumeurs de fraude alimentent les manifestations, une absence frappe particulièrement : celle de Bello Bouba Maigari. Le leader historique de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), crédité d'un modeste 2,45% des voix, s'est muré dans un silence absolu. Ce mutisme interroge ses militants et pèse sur l'échiquier politique national.

Pour un parti qui dirige la région de l'Adamaoua et la ville de Ngaoundéré, ce score est perçu comme une déroute. Elle survient dans un contexte national dramatique, marqué par une crise ayant fait plusieurs dizaines de morts selon les estimations. Le décès en détention du leader politique Anicet Ekane le 1er décembre n'a même pas tiré le président de l'UNDP de sa réserve, un cadre du parti confiant son amertume face à cette inertie.

Dans les couloirs du parti, l'embarras est total. Certains cadres boycottent désormais les médias, attendant une ligne directrice qui ne vient pas. Deux hypothèses circulent pour expliquer cette disparition. La première évoque un choc psychologique face à une défaite trop brutale. La seconde, plus stratégique, suggère des tractations discrètes en coulisses. Le pouvoir, engagé dans la formation d'un nouveau gouvernement, chercherait en effet à intégrer des figures de l'opposition pour élargir sa base et neutraliser la contestation.

Cette stratégie d'ouverture orchestrée par le président Paul Biya a déjà vu d'autres opposants, comme Cabral Libii, accepter des pourparlers. L'absence de Maigari pourrait-elle cacher des négociations pour une entrée au gouvernement ? Cette théorie est renforcée par l'attente générale qui paralyse le pays, le nouveau gouvernement promis par Biya pour "les prochains jours" se faisant toujours attendre, créant un climat propice à toutes les manœuvres.

Le mois de janvier 2026 sera décisif. Le Comité central de l'UNDP doit se réunir dans sa première moitié. Alors que les législatives et municipales approchent, le parti ne peut plus rester dans l'ombre. Le silence prolongé de son "Président National" est-il le prélude à un retrait de la vie politique ou l'indice d'un dernier coup politique en préparation ? Dans un pays en attente, son prochain mot sera scruté comme un premier acte.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #BelloBoubaMaigari #UNDP #Politique #Presidentielle2025 #PaulBiya #Opposition

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Oligui Nguema : « Ici, c’est la culture du résultat, pas la paresse »
Le mutisme de Bello Bouba Maigari : Calcul politique ou échec personnel après la présidentielle ?
Cérémonie des vœux à Paul Biya : Entre tradition diplomatique et attente politique
Mort d’Anicet Ekane en détention : où en est l’enquête réclamée par la famille ?
Affaire Youmsi Tagne : l'étudiant incarcéré à New-Bell après une balle perdue
Crise anglophone : huit ans après l'arrestation de Sisiku Ayuk Tabe
Guinée équatoriale : Djibloho devient officiellement la nouvelle capitale politique
Remaniement au Cameroun : l'offre de Paul Biya rejetée par le « président élu » Issa Tchiroma
Cameroun 2026 : le plaidoyer d'Ateki Seta Caxton pour une renaissance nationale
Affaire Djeukam Tchameni : arrestation, mort d’Anicet Ekane et crise post-électorale au Cameroun
Célestin Bedzigui contre Maurice Kamto : l'imbroglio numérique qui secoue le Cameroun
Issa Tchiroma Bakary annonce son retour imminent dans un message à la Nation
Devenez Rédacteur

Les + récents

03:01
Yaoundé étouffe sous les ordures et les nids-de-poule

Yaoundé étouffe sous les ordures et les nids-de-poule
02:18
Oligui Nguema : « Ici, c’est la culture du résultat, pas la paresse »

Oligui Nguema : « Ici, c’est la culture du résultat, pas la paresse »
01:39
Le mutisme de Bello Bouba Maigari : Calcul politique ou échec personnel après la présidentielle ?

Le mutisme de Bello Bouba Maigari : Calcul politique ou échec personnel après la présidentielle ?
18:06
Le remaniement promis par Paul Biya plonge le pays dans l’attente paralysante

Le remaniement promis par Paul Biya plonge le pays dans l’attente paralysante
17:22
Sous le feu des buts, le Cameroun sous le choc d'un possible sabotage institutionnel

Sous le feu des buts, le Cameroun sous le choc d'un possible sabotage institutionnel

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo