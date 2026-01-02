Camer.be
Remaniement au Cameroun : l'offre de Paul Biya rejetée par le « président élu » Issa Tchiroma
CAMEROUN :: POLITIQUE

Remaniement au Cameroun : l'offre de Paul Biya rejetée par le « président élu » Issa Tchiroma :: CAMEROON

Le climat politique camerounais entre dans une phase de turbulence inédite après les révélations sur les coulisses du futur exécutif. Suite à son message à la Nation, Paul Biya s'attelle à la formation d'un nouveau gouvernement dans un contexte marqué par la contestation des derniers scrutins. Si les consultations semblent terminées, elles révèlent une fracture profonde entre le Palais de l'Unité et une partie de la classe politique qui revendique la souveraineté des urnes.

Selon des sources proches de la présidence, trois figures de proue de l'opposition politique camerounaise auraient accepté d'intégrer l'exécutif. Cabral Libii, Serge Espoir Matomba et Joshua Osih seraient favorables à une collaboration avec le pouvoir central. La surprise réside dans le positionnement de Cabral Libii, pour qui un poste stratégique de ministre délégué auprès de la Jeunesse serait à l'étude. Cette stratégie d'ouverture vise à neutraliser la contestation en intégrant des visages médiatiques au sein du futur appareil gouvernemental.

À l'opposé de cette dynamique de ralliement, la figure d'Issa Tchiroma Bakary cristallise la résistance. Celui qui n'est plus ministre depuis  juin 2025 se présente désormais comme le président élu, s'appuyant sur les résultats compilés par son camp lors du dernier scrutin. Malgré une offre généreuse comprenant des portefeuilles ministériels pour le FSNC, l'ancien allié a opposé une fin de recevoir catégorique. En affirmant ne pas vouloir gouverner avec ceux qu'il accuse d'avoir usurpé sa victoire, il marque une rupture historique avec le système en place.

Cette confrontation directe entre le pouvoir de Yaoundé et le camp Tchiroma fragilise l'annonce du prochain décret présidentiel au Cameroun. Le refus d'une figure aussi emblématique complique la quête de légitimité du régime. En coulisses, l'inquiétude est palpable : le remaniement ministériel à Yaoundé ne semble plus suffire à apaiser les tensions post-électorales nées de la présidentielle de 2025.

Pendant que les négociations se poursuivent, l'administration tourne au ralenti. De nombreux ministres sortants, craignant d'être sacrifiés sur l'autel de cette ouverture contestée, ont déjà entamé la libération de leurs résidences de fonction. L'issue de cette crise dépendra de la capacité du pouvoir à imposer son nouveau gouvernement camerounais face à une opposition qui, pour la première fois, se sent portée par une légitimité populaire issue des urnes.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#cameroun #issatchiroma #remaniement #politiquecmr #paulbiya #election2025 #yaounde

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Remaniement au Cameroun : l'offre de Paul Biya rejetée par le « président élu » Issa Tchiroma
Cameroun 2026 : le plaidoyer d'Ateki Seta Caxton pour une renaissance nationale
Affaire Djeukam Tchameni : arrestation, mort d’Anicet Ekane et crise post-électorale au Cameroun
Célestin Bedzigui contre Maurice Kamto : l'imbroglio numérique qui secoue le Cameroun
Issa Tchiroma Bakary annonce son retour imminent dans un message à la Nation
Paul Biya annonce un remaniement ministériel imminent pour transformer le Cameroun
Maurice Kamto à Kondengui : une visite humanitaire et politique aux prisonniers
Alice Nkom défie Atanga Nji : les dessous d'un bras de fer politique au Cameroun
BILAN DE L’ANNEE 2025 EN AFRIQUE : 2026 avec ses espoirs
Affaire Anicet Georges Ekane : la famille réclame la dépouille au SED au Cameroun
Me Alice Nkom menacée d'arrestation : la porte-parole d'Issa Tchiroma sous pression
Files d'attente pour l'avenir : comment se sont déroulées les élections historiques en RCA
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:15
Gouvernance au Cameroun : entre inertie administrative et mise en scène du pouvoir

Gouvernance au Cameroun : entre inertie administrative et mise en scène du pouvoir
00:35
Sam Séverin Ango à la prison d'Ebolowa : les dessous privés d'une chute médiatique

Sam Séverin Ango à la prison d'Ebolowa : les dessous privés d'une chute médiatique
00:20
Drame à Bamenda : une femme enceinte décède après une négligence médicale présumée

Drame à Bamenda : une femme enceinte décède après une négligence médicale présumée
20:05
Chantal Biya et Ferdinand Ngoh Ngoh sous pression au Cameroun : enjeux du pouvoir et critiques

Chantal Biya et Ferdinand Ngoh Ngoh sous pression au Cameroun : enjeux du pouvoir et critiques
18:23
Remaniement au Cameroun : l'offre de Paul Biya rejetée par le « président élu » Issa Tchiroma

Remaniement au Cameroun : l'offre de Paul Biya rejetée par le « président élu » Issa Tchiroma

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo