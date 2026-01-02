Camer.be
Hommage poignant de la fille de Charles Ateba Eyene : 54 ans aujourd’hui, une mémoire vivante
Hommage poignant de la fille de Charles Ateba Eyene : 54 ans aujourd'hui, une mémoire vivante

Dans un message bouleversant rendu public à l’occasion de ce qui aurait été le 54ᵉ anniversaire de Charles Ateba Eyene, sa fille Charly Ateba retrace avec émotion le parcours, l’impact et l’héritage de cet intellectuel camerounais dont la disparition prématurée en 2014 a laissé une empreinte profonde dans sa famille et au-delà. Né le 15 janvier 1972 à Bikoka, Charles Ateba Eyene s’était imposé comme un écrivain, un homme politique engagé et un professeur respecté, cumulant une solide formation académique et une carrière d’enseignant à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) tout en étant membre suppléant du comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC).

Dans sa lettre, Charly Ateba évoque un homme dont le rêve d’atteindre cinquante ans symbolisait plus qu’un simple cap d’âge : il représentait une victoire sur les défis sociaux et personnels qui avaient jalonné sa vie. « Contrairement à ce que beaucoup imaginent, rien n’a été facile après son départ », confie-t-elle, soulignant les fermetures de portes, les changements de visages et le silence qui ont accompagné l’absence d’un père aimant. Pourtant, elle insiste sur la présence durable de l’amour et de la transmission des valeurs humaines que son père a incarnées, rappelant que ces liens continuent de soutenir sa famille.

Charles Ateba Eyene s’était distingué par son engagement intellectuel intense, publiant de nombreux ouvrages et intervenant régulièrement dans les médias, parfois de manière critique envers les dérives politiques et sociales du Cameroun. Sa mort, alors qu’il n’avait que 42 ans, des suites d’une maladie, a été vécue comme une perte tragique pour ceux qui suivaient son combat pour l’éthique, la justice et l’émancipation des jeunes générations.

L’hommage de sa fille ne se présente ni comme une plainte ni comme un reproche mais comme un témoignage d’amour et de gratitude, illustrant combien la présence, la bienveillance et la force des liens humains contribuent à façonner des trajectoires individuelles et collectives. À travers ce message, elle appelle à chérir les êtres chers, à honorer leur mémoire et à reconnaître que l’héritage d’un père continue de vivre dans les actions et les valeurs de ceux qui restent.

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

