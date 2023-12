France :: Un Départ Inattendu : Le Curé De La Croix-Rousse À Lyon Quitte Ses Fonctions Pour Devenir Père

À quelques jours des célébrations de Noël, une nouvelle étonnante a secoué la communauté paroissiale de la Croix-Rousse à Lyon. Laurent Jullien de Pommerol, curé bien-aimé de cette paroisse, a annoncé lors de la messe dominicale son départ imminent de ses fonctions religieuses. La raison ? Une nouvelle responsabilité qui s'ouvre dans sa vie : il devient bientôt père.

Le choc et la surprise se sont emparés de l'assemblée lorsqu'il a partagé cette nouvelle, avouant son bouleversement face à cet événement inattendu. Dans une déclaration émouvante transmise via la newsletter de la paroisse, le prêtre a exprimé son profond regret tout en expliquant son choix : "Je vous demande humblement pardon, je suis moi-même bouleversé par cet événement. Une responsabilité nouvelle s’ouvre et pour le bien de l’enfant et de sa maman, il n’est pas question de me dérober."

Laurent Jullien de Pommerol a pris la décision courageuse de renoncer à ses fonctions de prêtre, conformément à son engagement religieux qui lui interdit d'assumer simultanément le rôle de père et celui de prêtre. Cette annonce a suscité une grande émotion parmi les fidèles de la paroisse, qui ont exprimé à la fois leur soutien et leur compréhension pour ce choix difficile.

Ce départ inattendu intervient à un moment clé de l'année, alors que la période des fêtes de Noël approche. Cependant, le curé sortant a tenu à souligner l'importance de cette nouvelle responsabilité familiale et la nécessité de se consacrer pleinement à cette nouvelle étape de sa vie.

Les paroissiens de la Croix-Rousse à Lyon ont exprimé leur gratitude envers Laurent Jullien de Pommerol pour son dévouement et son service tout au long de son ministère religieux, lui souhaitant le meilleur pour cette nouvelle phase de sa vie personnelle. L'annonce de son départ a marqué les esprits, rappelant la complexité des choix personnels et des engagements religieux, tout en mettant en lumière la force de caractère d'un homme confronté à un dilemme poignant entre sa vocation spirituelle et ses responsabilités familiales.

Le départ de ce prêtre bien-aimé laisse derrière lui une communauté attristée mais unie dans l'acceptation et le respect de cette décision. Ce geste témoigne de la profondeur de ses convictions et de son engagement envers sa nouvelle famille à venir.