L'appel à la résistance de Sébastien Ebala : vers une transition au Cameroun en 2026

Le climat politique camerounais connaît une montée de tension sans précédent à l'approche des échéances cruciales de 2026. Sébastien Ebala, figure connue pour son militantisme radical, vient de franchir un nouveau cap dans la contestation en publiant une tribune d'une virulence rare. Le coordonnateur du mouvement Tout sauf Paul Biya appelle désormais à une action directe, estimant que les voies de la négociation avec le pouvoir en place sont définitivement closes. Selon ce lanceur d'alertes, l'appareil étatique de Yaoundé ne montre aucune volonté de dialogue, ce qui justifierait, de son point de vue, une mobilisation populaire d'une intensité inédite.

L'analyse de Sébastien Ebala s'appuie sur une observation physique du chef de l'État lors de sa dernière apparition publique pour le discours de fin d'année. Pour le militant, l'image projetée par le président témoigne d'une usure physique incompatible avec les exigences de la gouvernance d'une nation de plus de trente millions d'habitants. Cette critique ne se limite pas à la forme, elle dénonce un échec systémique touchant à la fois le tissu social et l'intégrité territoriale du pays, notamment dans les régions anglophones et l'Extrême-Nord.

L'opposition politique au Cameroun se trouve ainsi à la croisée des chemins face à ce discours qui prône la rupture totale avec le système actuel. Ebala invoque les analyses de certains intellectuels, à l'instar d'Achille Mbembé, pour souligner l'urgence d'un sursaut national. Il soutient que le maintien du statu quo mènerait à une décomposition irréversible du pays, déjà fragilisé par une crise économique et sécuritaire persistante. Pour le lanceur d'alerte, l'indifférence supposée de la communauté internationale impose aux citoyens une prise de responsabilité individuelle et collective immédiate.

Ce plaidoyer pour une transition politique au Cameroun se veut un électrochoc face à ce qu'il qualifie de système aujoulatiste égoïste. En appelant à la révolte, Sébastien Ebala cherche à catalyser la frustration d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les instances dirigeantes actuelles. Sa tribune soulève le débat crucial de la succession de Paul Biya, un sujet qui, bien que tabou dans certains cercles officiels, sature l'espace public et numérique.

L'heure est donc à la confrontation des idées alors que le pays entre dans l'année 2026, date perçue par beaucoup comme le point de bascule historique. Entre appels à la force et nécessité de préserver la paix civile, la nation camerounaise est confrontée à ses propres démons. La question demeure de savoir si cet appel à l'action trouvera un écho suffisant au sein d'une population marquée par des décennies de stabilité apparente, mais minée par des inégalités sociales croissantes et un désir profond de changement.

