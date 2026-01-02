Camer.be
Comment la DSP assure la sécurité de la transmission du décret de remaniement ministériel
Comment la DSP assure la sécurité de la transmission du décret de remaniement ministériel

Dans un contexte politique toujours scruté, le Cameroun se prépare à diffuser officiellement le décret portant remaniement ministériel, un acte qui marque une étape institutionnelle majeure après les consultations gouvernementales récentes. Selon une note officielle émanant de la Présidence de la République, la Direction de la Sécurité Présidentielle a été mandatée pour organiser l’escorte du document depuis le Palais de l’Unité jusqu’aux installations de la CRTV, le média public chargé de la lecture officielle à l’antenne. Cette opération, partie intégrante du protocole de transmission officiel, s’inscrit dans le cadre des procédures réglementaires qui entourent les actes présidentiels et visent à assurer l’intégrité du décret avant sa publication.

La DSP, force réputée pour sa loyauté envers les institutions de l’Etat et son rôle dans la protection des hautes autorités, supervisera non seulement l’acheminement mais aussi le dispositif de sécurité dans les studios de la CRTV tout au long de la diffusion du texte. Cette mesure souligne l’importance du documentaire constitutionnel et garantit la continuité de l’Etat tout en prévenant toute perturbation externe. Le Cameroun a connu plusieurs remaniements ministériels au fil des années, qui ont été rendus publics par décret signé par le Chef de l’Etat et largement relayés à la CRTV et autres organes de presse d’Etat. L’intégrité du processus de transmission et de publication de ces actes est considérée comme un baromètre de la stabilité institutionnelle, tant pour les acteurs politiques que pour l’opinion publique.

À ce stade, l’horaire précis de la diffusion n’a pas encore été communiqué, mais les observateurs anticipent une annonce imminente, renforcée par les normes de transparence qui doivent entourer ce genre de communication officielle. Au-delà du simple transport physique d’un document, cette opération reflète l’importance accordée à la sécurité de l’information publique et à la mise en œuvre des décisions qui façonnent la gouvernance camerounaise. Nous suivrons de près l’évolution de cette transmission et la date de diffusion annoncée par les autorités compétentes.

Gouvernance au Cameroun : entre inertie administrative et mise en scène du pouvoir

Sam Séverin Ango à la prison d'Ebolowa : les dessous privés d'une chute médiatique

Drame à Bamenda : une femme enceinte décède après une négligence médicale présumée

Chantal Biya et Ferdinand Ngoh Ngoh sous pression au Cameroun : enjeux du pouvoir et critiques

Remaniement au Cameroun : l'offre de Paul Biya rejetée par le « président élu » Issa Tchiroma

