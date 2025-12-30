Camer.be
Demande des clarifications au PM sur le sur le programme de dix mille logements lancé en 2017
Demande des clarifications au PM sur le sur le programme de dix mille logements lancé en 2017

Le programme de 10 000 logements lancé en 2017 par la SIC (Société Immobilière du Cameroun) visait à répondre au déficit de logements, mais a rencontré des obstacles liés au financement et à l'exécution, avec des clarifications demandées par Shanda Tonme 

Ci-dessous sa lettre envoyée au Premier Ministre chef du gouvernement

Demande de clarifications sur le programme de de dix mille logements lancé en 2017,sous la conduite de la Société immobilière du Cameroun (SIC),comme maître d’ouvrage
 
Monsieur le Premier Ministre,

En vous renouvelant mes encouragements ainsi que mon soutien dans les épreuves, je me fais des voix consternées et inquiètes, de très nombreux compatriotes, qui s’interrogent gravement sur l’effectivité du programme de réalisation de dix mille logements lancé depuis 2017, et dont tout semble montrer une insatisfaction.

Les inquiétudes sont d’autant plus grandes que ce programme aurait déjà consommé à ce jour plus de 96 (quatre-vingt-seize) milliards de Francs Cfa, pour une réalisation médiocre, soit juste 29% d’avancement et une poignée de logements. 

A ce propos, des explications claires, précises et transparentes de la SIC (maître d’ouvrage) et de l’entreprise PIZZAROTTI (maitre d’œuvre), seraient bienvenues pour apaiser et rassurer l’opinion publique. Qui contrôle vraiment cette entreprise ?

Le constat est maintenant clair que des entreprises qui dans d’autres pays, travaillent et réalisent des projets correctement, dans les délais et avec des budgets moins importants, plus adaptés et mieux maîtrisés, font l’inverse chez nous, WHY ?

Je rappelle à l’intelligence de votre excellence, que l’accès à un logement décent, et à un prix raisonnable est devenu une des préoccupations majeures pour une jeunesse que le Chef de l’Etat place au cœur de son nouveau mandat. De nombreux jeunes fonctionnaires ne peuvent pas se loger et vivent un véritable martyr. Les citoyennes et citoyens ordinaires, pères et mères de famille, sont livrés à des spéculateurs et marchands de sommeil, qui trafiquent et souillent des tombes, vendent et revendent des espaces, louent et sous louent à plusieurs personnes à la fois. Ces sales pratiques génèrent des litiges interminables devant les commissariats, les gendarmeries et les tribunaux, sans compter le MINDCAF qui délivre, annule, ré délivre et dandine avec les titres de propriété au gré des tribulations administratives malsaines subordonnées à la corruption.

En tout état de cause, il est devenu TRES URGENT, de demander des comptes aux acteurs de cette affaire de dix mille logements, d’autant plus que des soupçons de trafics d’influences, de distributions des commissions de toutes natures, font beaucoup de bruits. C’est toute la crédibilité de notre pays sur des grands projets sociaux et infrastructurels qui est malmenée, mise en cause devant les bailleurs des fonds locaux et étrangers.

Le Programme de dix mille logements ne doit pas devenir un autre cimetière d’éléphants blancs, ni une autre démonstration de la mise à mal des promesses du chef de l’Etat par des voyous en col blanc. Votre action prompte et résolue s’impose.

Dans l’attente, permettez, Excellence, que je saisisse cette occasion pour vous redire ma foi en l’avancement de notre pays, en formulant à votre endroit, de votre famille ainsi que de vos proches collaborateurs, des vœux ardents de santé et de bonheur pour l’année 2026./.

