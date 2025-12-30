Camer.be
État civil : Près de 27 000 enfants à sortir de l’anonymat
État civil : Près de 27 000 enfants à sortir de l'anonymat

Répartis dans 18 communes, ils seront officiellement enregistrés et recevront des actes de naissance, grâce aux financements mobilisés par le Minproff.

D’ici septembre 2026, près de 27 000 enfants « fantômes » seront inscrits à l’État civil. Cette opération est rendue possible par un appui financier de près de 267 millions de francs CFA, remis aux magistrats municipaux de 18 communes réparties dans sept régions du pays. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minpoff), Marie-Thérèse Abena Ondoa, a débloqué ces fonds lors d’une cérémonie présidée le 29 décembre 2025 à Yaoundé.

Parmi les bénéficiaires, le maire de Ndelele, dans la région de l’Est,Alexis Gabela, a reçu une enveloppe pour délivrer des jugements supplétifs à 2 000 enfants. « Nous utiliserons les fonds reçus conformément à leur objectif. Nous mettrons tout en œuvre pour finaliser la production de ces documents dans les délais prescrits », a-t-il assuré, répondant ainsi aux inquiétudes de la ministre. Cette dernière a en effet rappelé que « l’expérience nous a montré qu’après avoir reçu les financements, beaucoup de maires commencent à identifier les enfants sans actes dans leurs communes, ce qui retarde davantage le processus ».

Certains magistrats municipaux ont toutefois souligné les difficultés de terrain. Même une fois établis, les actes restent parfois en souffrance dans les mairies. « Nous veillerons également à ce que les parents retirent effectivement les actes à l’issue du processus. Nous accentuerons nos efforts sur la sensibilisation des familles », a indiqué Angèle Nyango’o, épouse Bikme, maire de Mbandjock.

À l’échelle nationale, une étude réalisée en 2021 par l’Institut national de la Statistique (INS) a révélé que 30 % des enfants de moins de cinq ans n’étaient pas enregistrés à l’État civil. La même année, indique une autre étude, environ 1,6 million d’enfants ont été scolarisés sans acte de naissance. Face à ce constat, le ministère a saisi l’occasion de la journée dédiée aux droits de l’enfant, le 10 mai dernier, pour lancer, « selon les moyens disponibles », une initiative visant à offrir à ces enfants une existence légale.

Par ailleurs, a-t-elle noté a l’endroit des chefs des exécutifs municipaux que, la loi a récemment étendu le délai légal pour établir un acte de naissance, le portant désormais à 12 mois.

Les communes concernées par régions

Centre :

-Lobo

-Evodoula

-Ngog Mapubi

-Nkolmetet

-Dzeng

- Mbalmayo

- Mbandjock

EST :

-Ndelele

EXTRÊME NORD

- Gazawa

- Blangoua

LITTORAL

-Nkongsamba 3

NORD

-Tcholire

-Mayo-Oulo

NORD OUEST

  • Nkor

SUD

- Lolodorf

- Mengong

-Mvangan

-Mengang

