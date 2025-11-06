Camer.be
Investiture de Paul Biya : Serment de la Gérontocratie et Vol de la Victoire
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Investiture de Paul Biya : Serment de la Gérontocratie et Vol de la Victoire :: CAMEROON

Le Cameroun s'apprête à vivre un moment institutionnel majeur, mais profondément controversé. La prestation de serment du Président Paul Biya, réélu selon les résultats officiels de l'élection du 12 octobre 2025, est prévue pour le jeudi 6 novembre 2025 au Palais de Verre. Pourtant, l'atmosphère est lourde et la polémique enfle, car cette cérémonie est largement perçue par une partie significative de l'opinion comme un acte de force et de nomination politique plutôt qu'une validation démocratique. « Le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas celui qui va prêter serment. »

Cette affirmation, qui circule avec insistance au sein de l'opposition et de la société civile, met en cause le rôle des institutions aux ordres qui auraient validé un résultat jugé frauduleux. La prestation de serment est ainsi qualifiée de "vol, un hold-up", une accusation extrêmement grave qui cristallise la crise de confiance et la colère populaires. Pour beaucoup, ce moment marque la consécration d'un candidat arrivé en deuxième position, au détriment du choix réel des urnes.

La critique va au-delà de l'événement immédiat pour cibler la nature même du régime. On s'étonne du manque de sursaut moral au sein de la gérontocratie au pouvoir, ces aînés dont l'expérience aurait dû, au contraire, les pousser à défendre l'intégrité de la République. Le fait qu'ils valident un tel « vol » soulève des questions fondamentales sur leur éthique et la pérennité des valeurs républicaines. Le reproche fait à la jeunesse camerounaise de manquer de moralité semble d'autant plus ironique que ce sont les aînés, censés être des gardiens de l'ordre moral, qui cautionnent ce hold-up institutionnel.

Cet événement, en pleine actualité, est la manifestation la plus visible de la crise de légitimité post-électorale. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Investiture #HoldUpElectoral #PaulBiya #Gerontocratie #Actualite #Legitimite

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Investiture de Paul Biya : Serment de la Gérontocratie et Vol de la Victoire
Quand Traque, Arrestations et Menaces Deviennent le Seul Langage de l'État
Deux Cameroun : celui des projecteurs et celui des torches
Le Score Contesté du 12 Octobre, Indécence et Fracture Historique Post-Électorale
Visite du Pape au Cameroun: La lettre ouverte du le père Ludovic Lado au Très Saint Père Léon XIV
PAIX AU CAMEROUN: HALTE AUX INCONTINENCES ÉMOTIONNELLES !!!
L'énigme Biya, répression, corruption et la survie brutale du système
L’AFRIQUE DOIT S’UNIR DERRIERE LE MALI
Présidentielle 2025 : Paul Biya manque l’occasion en or de mettre fin à la crise au Noso
Crise post- électorale : Pauline Biyong de l'ONG Lefe appelle à un "cessez-le-feu du cœur"
LA TRISTE FIN D'UN PUTSCHISTE DANS L'ÂME
Crise post-électorale au Cameroun: LA PLUS HAUTE DES INDIGNATIONS ET DES PROTESTATIONS
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:44
Reprise effective des activités de transport : le Gouvernement rassure et félicite les transporteurs

Reprise effective des activités de transport : le Gouvernement rassure et félicite les transporteurs
06:33
Crise post électorale: Ville morte à Bafoussam et confusion chez les populations

Crise post électorale: Ville morte à Bafoussam et confusion chez les populations
01:43
Investiture de Paul Biya : Serment de la Gérontocratie et Vol de la Victoire

Investiture de Paul Biya : Serment de la Gérontocratie et Vol de la Victoire
01:22
Quand Traque, Arrestations et Menaces Deviennent le Seul Langage de l'État

Quand Traque, Arrestations et Menaces Deviennent le Seul Langage de l'État
01:03
Deux Cameroun : celui des projecteurs et celui des torches

Deux Cameroun : celui des projecteurs et celui des torches

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo