Le Cameroun s'apprête à vivre un moment institutionnel majeur, mais profondément controversé. La prestation de serment du Président Paul Biya, réélu selon les résultats officiels de l'élection du 12 octobre 2025, est prévue pour le jeudi 6 novembre 2025 au Palais de Verre. Pourtant, l'atmosphère est lourde et la polémique enfle, car cette cérémonie est largement perçue par une partie significative de l'opinion comme un acte de force et de nomination politique plutôt qu'une validation démocratique. « Le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas celui qui va prêter serment. »

Cette affirmation, qui circule avec insistance au sein de l'opposition et de la société civile, met en cause le rôle des institutions aux ordres qui auraient validé un résultat jugé frauduleux. La prestation de serment est ainsi qualifiée de "vol, un hold-up", une accusation extrêmement grave qui cristallise la crise de confiance et la colère populaires. Pour beaucoup, ce moment marque la consécration d'un candidat arrivé en deuxième position, au détriment du choix réel des urnes.

La critique va au-delà de l'événement immédiat pour cibler la nature même du régime. On s'étonne du manque de sursaut moral au sein de la gérontocratie au pouvoir, ces aînés dont l'expérience aurait dû, au contraire, les pousser à défendre l'intégrité de la République. Le fait qu'ils valident un tel « vol » soulève des questions fondamentales sur leur éthique et la pérennité des valeurs républicaines. Le reproche fait à la jeunesse camerounaise de manquer de moralité semble d'autant plus ironique que ce sont les aînés, censés être des gardiens de l'ordre moral, qui cautionnent ce hold-up institutionnel.

Cet événement, en pleine actualité, est la manifestation la plus visible de la crise de légitimité post-électorale.

