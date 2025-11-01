Camer.be
Crise post- électorale : Pauline Biyong de l'ONG Lefe appelle à un "cessez-le-feu du cœur"
Crise post- électorale : Pauline Biyong de l'ONG Lefe appelle à un "cessez-le-feu du cœur"

En ces heures de profonde tourmente qui traversent notre chère nation, alors que les rues de Yaoundé à Douala, de Garoua à Bafoussam, résonnent de colère et d’incompréhension, je m’adresse à vous avec le cœur serré, lourd mais avec la foi intacte.

Je suis Pauline Biyong, Présidente de la Ligue pour l’Éducation de la Femme et de l’Enfant (LEFE) et porte-voix de la campagne citoyenne “Unis pour Demain” que nous menons depuis plusieurs mois pour dire non aux discours de haine, à la jalousie et au tribalisme.

Je sais votre douleur. Je sais votre sentiment d’injustice après l’annonce des résultats officiels. Certains avaient espéré autrement et aujourd’hui ils ressentent l’amertume du désenchantement.

Mais je vous en prie, mes enfants, mes frères, mes sœurs : la violence n’est pas la voie du changement, elle est le piège tendu à notre propre avenir.
Nos flammes doivent éclairer, non brûler. Nos voix doivent instruire, non détruire.

Le Cameroun ne se sauvera pas dans la casse, mais dans l’éducation, la raison et le dialogue.
Je vous appelle à un cessez-le-feu du cœur.

Rangeons les pierres, éteignons la peur, rallumons la lumière de la fraternité.

Aux jeunes, je dis : faites de votre colère un moteur de construction.
Que vos mains ne détruisent pas, qu’elles bâtissent.
Aux femmes, gardiennes du foyer national : unissons nos voix pour réclamer la paix, la justice et la dignité, sans haine ni violence.
Et à tous, souvenons-nous que notre avenir ne se joue pas en un jour, mais dans la constance de nos valeurs.

Unis pour Demain est plus qu’une campagne citoyenne : c’est une promesse de nation. Ensemble, redonnons sens à l’espoir, à la solidarité et à la foi en un
Cameroun autrement — un Cameroun debout, pacifique et digne.

Levons-nous, non pour détruire, mais pour créer.
La paix est notre victoire commune.
Unis pour Demain — et pour toujours.

Pauline BIYONG
Présidente de la Ligue pour l’Éducation de la Femme et de l’Enfant (LEFE)
Membre de la société civile
Le Cameroun Autrement (LCA)

