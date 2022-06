CAMEROUN :: SORTIR DE LA BARBARIE COLONIALE. S'ELEVER A LA DIGNITE DE CITOYEN :: CAMEROON

Le système oppressif camerounais est basé sur un atomisation du pays en une multiplicité d'identités réelles ou fictives, stables ou changeantes, mais toujours manipulées par le système pour diviser afin de mieux régner.

Après avoir créé ces multiples identités , le régime se donne un semblant de légitimité en recrutant au sein de ces groupes fictifs ou réels, des "représentants" selon un quota défini au sein de l'oligarchie gouvernante.

En réalité, les Nordistes ou les Betis ne sont pas plus une ethnie que le sont les Anglophones ou les Bamilekes . Mais elles ont en commun qu'elles sont des fabrications du système colonial et néocolonial qui a besoin de ces divisions pour se maintenir.

La récente recrudescence des particularismes, la banalisation du repli identitaire sont les armes favorites du régime. À ses yeux, Anglos, Betis, Bamileke, Sawa, Nordistes, etc...sont des ethnies politiques dont on manipule les sentiments primaires pour empêcher l'emergence d'une véritable mouvement national de contestation.

Dans un tel système, les Anglophones sont une ethnie politique et les particularistes de l'anglophonie identitaire ne font que renforcer cette réalité fictive par une approche chauvine et non nationale à des revendications pourtant légitimes.

Le système a une réponse unique à toutes les revendications à caractère régionale ou ethnique: il renégocie le nombre de "représentants" de l'ethnie politique contestataire au sein de l'oligarchie corrompue, sans changer pour autant le sort de la majorité des membres de l'ethnie politique en question.

En clair, les revendications particularistes sont du pain béni pour le régime néocolonial qui ne se maintient que grâce à ce paradigme de fragmentation de la conscience nationale.

Seul un effort sincère de Nation building nous sortira du piège béant des tribus créées de toutes pièces par les colons, ou les nègres qui les ont remplacés au pouvoir depuis 60 ans.

Nous devons relativiser ces identités coloniales et néocoloniales, les transcender afin de laisser émerger les identités postcoloniales et afropolitaines prégnantes de transethnisme et porteuses des fondement d'une Nation nationale et panafricaine en devenir.

Être citoyen est une dignité à laquelle on doit s'élever par un effort conscient sur soi-même.