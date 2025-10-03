Camer.be
Nido Choco retiré du Cameroun : le choc entre le Minsanté et Nestlé
CAMEROUN :: SANTE

Nido Choco retiré du Cameroun : le choc entre le Minsanté et Nestlé :: CAMEROON

Une alerte sanitaire inédite secoue le Cameroun après la décision du ministère de la Santé publique d'ordonner le retrait préventif du lait en poudre Nestlé Nido saveur chocolat. Le Dr Manaouda Malachie a justifié cette mesure par un signalement émanant d'un tiers ayant constaté une non-conformité sur un sachet du produit, sans que la nature exacte de l'anomalie ne soit divulguée . Cette annonce, faite le 30 septembre 2025, a immédiatement provoqué une onde de choc parmi les consommateurs, incités à ne plus consommer le lait et à consulter un médecin en cas de symptômes comme des troubles digestifs .

La réaction de Nestlé Cameroun ne s'est pas fait attendre. La filiale locale du géant agroalimentaire a exprimé sa « surprise » face à une procédure qu'elle juge préjudiciable pour son image . L'entreprise affirme n'avoir été ni contactée ni concertée en amont de la publication du communiqué et a immédiatement sollicité une audience avec le ministre pour clarifier les raisons de ce retrait préventif . Dans un souci de transparence, Nestlé Cameroun cherche à rassurer la population et ses partenaires en affirmant que le produit Nido Choco est « produit dans le strict respect de toutes les normes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments en vigueur » .

Cette controverse alimentaire soulève des questions cruciales sur les mécanismes de contrôle et de communication entre les autorités réglementaires et les industriels. Alors que le Minsanté agit par principe de précaution pour protéger la santé publique, notamment celle des enfants, Nestlé défend farouchement l'intégrité de son processus de fabrication et la réputation de sa marque .

Cet épisode place les consommateurs camerounais dans l'attente des conclusions des investigations en cours, qui détermineront l'avenir de ce produit populaire sur le marché national. La situation met en lumière les défis persistants de la sécurité sanitaire des aliments et l'impérative nécessité d'une collaboration clarifiée entre tous les acteurs pour préserver la confiance du public.

