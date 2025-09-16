Camer.be
Alerte méthanol à Yaoundé : 1/3 des boissons alcoolisées contaminées
Alerte méthanol à Yaoundé : 1/3 des boissons alcoolisées contaminées

Une étude menée par le Centre Pasteur du Cameroun et l’Université de Yaoundé I révèle des résultats alarmants : un tiers des boissons alcoolisées consommées à Yaoundé contiennent des taux de méthanol supérieurs aux normes européennes. Cette recherche, réalisée entre 2018 et 2023 sur 106 échantillons incluant bières, vins, spiritueux et boissons traditionnelles, montre que certains whiskys atteignent 415,8 mg/L, soit huit fois la limite autorisée, tandis que des vins rouges présentent jusqu’à 206,5 mg/L.  

Au-delà des chiffres, les chercheurs alertent sur les risques sanitaires du méthanol, un poison invisible pouvant causer des troubles digestifs, neurologiques et des atteintes irréversibles de la vision. La traçabilité défaillante aggrave la situation : près de 40 % des bouteilles ne comportaient aucun numéro de lot, et certains lots étaient attribués à plusieurs marques, suggérant une contrefaçon des boissons alcoolisées à grande échelle.  

Avec une consommation annuelle dépassant 1,9 milliard de litres au Cameroun, cette question dépasse la simple fraude commerciale pour devenir un enjeu de santé publique majeur. Les auteurs de l’étude appellent à l’adoption urgente de normes nationales alignées sur les standards internationaux, similaires aux recommandations des Règlements Sanitaires Internationaux (IHR) de l’OMS, qui visent à renforcer la sécurité sanitaire des produits . La mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux, incluant une surveillance accrue des points d’entrée et des circuits de distribution, est essentielle pour protéger les populations. 

L'actualité en vidéo