CAMEROUN :: Grégoire Owona tonne contre Tchiroma : « Mettez fin à cette mascarade » :: CAMEROON

Le ton monte d'un cran dans la crise post-électorale que traverse le Cameroun. Grégoire Owona, ministre du Travail et secrétaire général adjoint du Comité central du RDPC, a haussé le ton ce mercredi dans une déclaration publique cinglante à l'endroit du candidat Issa Tchiroma Bakary.

Le cadre du parti au pouvoir a qualifié les récentes déclarations de l'opposant de « mascarade post-électorale », l'appelant à mettre immédiatement fin à cette situation. S'adressant directement à son « cher camarade de Douala », Owona a vivement contesté la légitimité des preuves avancées pour étayer la revendication de victoire, pointant du doigt des incohérences manifestes. Il a notamment révélé que sur plus de trente et un mille procès-verbaux réclamés, seulement dix-huit compilations, sorties selon lui « de ses propres ateliers », ont été présentées.

L'émissaire du pouvoir en place a par ailleurs dénoncé l'implication de la jeunesse dans les manifestations qui agitent plusieurs villes du pays, s'interrogeant sur la raison qui pousserait à envoyer des mineurs et des jeunes dans la rue. Réaffirmant la légitimité des institutions, il a rappelé que le Conseil constitutionnel demeure la seule instance habilitée à proclamer les résultats définitifs, estimant que le contentieux était désormais vidé. Dans un geste d'apaisement, Grégoire Owona a présenté ses condoléances à la famille de Mme Zouhaira, cette enseignante tragiquement tuée lors des récentes manifestations à Garoua, tout en réaffirmant sa conviction que la vérité et la loi finiront par triompher.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp