Le Conseil constitutionnel camerounais rejette le recours de Patricia Ndam Njoya :: CAMEROON

L'actualité politique camerounaise est plus que jamais marquée par les contentieux électoraux qui suivent la présidentielle du 12 octobre 2025. Dans ce climat de fortes tensions, le Conseil constitutionnel a rendu une série de décisions concernant les recours déposés par les candidats. Parmi ceux-ci, la requête de la candidate Patricia Tomaino Ndam Njoya, qui demandait l'annulation totale du scrutin, a été déclarée irrecevable.

Cette décision était attendue par de nombreux observateurs qui pointent du doigt la proximité supposée des juges avec le pouvoir en place. La candidate, présidente de l'Union démocratique du Cameroun (UDC) et maire de Foumban, avait participé à la course présidentielle et obtenu, selon les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement, 1,66 % des suffrages . Son recours, tout comme celui d'autres candidats, s'inscrit dans un contexte plus large de contestation de la transparence du scrutin.

Le camp du candidat Issa Tchiroma Bakary, qui revendique la victoire, a pour sa part choisi de ne pas déposer de recours, qualifiant la procédure devant le Conseil constitutionnel de « tronquée » car s'appuyant sur des procès-verbaux qu'il estime entachés d'irrégularités .

Ces différentes positions révèlent les fractures politiques profondes et la défiance d'une partie de la classe politique envers les institutions en charge du processus électoral. La décision de rejet concernant le recours Ndam Njoya contribue à alimenter le débat sur l'indépendance de la justice et la crise de légitimité que traverse le pays dans l'attente des résultats définitifs.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp