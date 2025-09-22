-
© Camer.be : Toto Jacques
- 22 Sep 2025 01:03:22
- |
- 635
- |
-
CAMEROUN :: Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang :: CAMEROON
Le paysage médiatique camerounais est en deuil ce dimanche 21 septembre 2025. Pierre Laverdure Ombang, directeur général de Galaxie TV et ancien journaliste vedette d’Equinoxe Télévision, est décédé brutalement à Ngaoundéré. Victime d’un malaise cardiaque alors qu’il couvrait la campagne présidentielle du candidat Issa Tchiroma Bakary, il a succombé malgré une intervention médicale urgente. Transporté inconscient à l’hôpital régional, son décès a été confirmé vers 19 heures, plongeant ses proches et la corporation journalistique dans une profonde stupeur.
Professionnel reconnu pour son engagement et sa rigueur, Pierre Laverdure Ombang incarnait l’excellence journalistique camerounaise. Sa disparition souligne les risques encourus par les journalistes couvrant des événements politiques à haute tension, notamment dans un contexte électoral.
Le candidat Issa Tchiroma, dont la campagne est marquée par une mobilisation populaire, perd un témoin clé de sa démarche politique. Cette tragédie rappelle également l’importance des conditions de travail des reporters sur le terrain, où l’accès aux soins d’urgence reste un défi. La communauté médiatique exige désormais des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des professionnels lors des assignments exigeantes.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Biya à Genève après la controverse Brenda : un départ qui interroge
Maurice Kamto reçoit Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya avant la présidentielle 2025
Quatre raisons pour lesquelles Joshua Osih gagnera l’élection présidentielle
Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang
David Eboutou Revient sur le Mandat de Biya : Transition ou Continuité ?
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1015167
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 552911
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 440211
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385049
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 208341
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202982