Camer.be
Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang :: CAMEROON

Le paysage médiatique camerounais est en deuil ce dimanche 21 septembre 2025. Pierre Laverdure Ombang, directeur général de Galaxie TV et ancien journaliste vedette d’Equinoxe Télévision, est décédé brutalement à Ngaoundéré. Victime d’un malaise cardiaque alors qu’il couvrait la campagne présidentielle du candidat Issa Tchiroma Bakary, il a succombé malgré une intervention médicale urgente. Transporté inconscient à l’hôpital régional, son décès a été confirmé vers 19 heures, plongeant ses proches et la corporation journalistique dans une profonde stupeur. 

Professionnel reconnu pour son engagement et sa rigueur, Pierre Laverdure Ombang incarnait l’excellence journalistique camerounaise. Sa disparition souligne les risques encourus par les journalistes couvrant des événements politiques à haute tension, notamment dans un contexte électoral.

Le candidat Issa Tchiroma, dont la campagne est marquée par une mobilisation populaire, perd un témoin clé de sa démarche politique. Cette tragédie rappelle également l’importance des conditions de travail des reporters sur le terrain, où l’accès aux soins d’urgence reste un défi. La communauté médiatique exige désormais des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des professionnels lors des assignments exigeantes.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#DecesJournaliste #Cameroun #Presse #LiberteExpression #Journalisme #MediasAfrique #Tchiroma2025

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang
Avant l'ouverture de la campagne présidentielle au Cameroun, Paul Biya serait annoncé en Suisse
Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala
Jean De Dieu Momo impuni malgré sa condamnation en France pour injures racistes
Marché commun : Quitte ou double pour la Cameroun à la CEEAC
LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture
USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton
Brenda Biya dénonce son père Paul Biya : scandale et luxe à Genève
Dix mois après le décès au Cameroun de Pamela, son fiancé est arrêté et inculpé d’assassinat
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
Crise des routes à Douala : le patronat alerte sur l'urgence économique et sociale
Alerte Sanitaire : Yaoundé empoisonné au Méthanol
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:12
Biya à Genève après la controverse Brenda : un départ qui interroge

Biya à Genève après la controverse Brenda : un départ qui interroge
01:44
Maurice Kamto reçoit Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya avant la présidentielle 2025

Maurice Kamto reçoit Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya avant la présidentielle 2025
01:10
Quatre raisons pour lesquelles Joshua Osih gagnera l’élection présidentielle

Quatre raisons pour lesquelles Joshua Osih gagnera l’élection présidentielle
01:03
Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang

Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang
15:37
David Eboutou Revient sur le Mandat de Biya : Transition ou Continuité ?

David Eboutou Revient sur le Mandat de Biya : Transition ou Continuité ?

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo