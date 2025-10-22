Camer.be
Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal :: CAMEROON

Dans le paysage politique actuel, une question cruciale se pose : pourquoi devrait-on se méfier des résultats dits « officiels » ? La réponse réside dans une distinction fondamentale entre la simple officialité et la légitimité juridique. Une déclaration, même faite par une autorité en tenue d'apparat, ne suffit pas à valider un processus entaché d'irrégularités. 

L'annonce officielle, entourée de son cérémonial, peut parfois servir de façade à une réalité bien moins glorieuse. Le véritable processus électoral doit être irréprochable, depuis le dépouillement des bulletins jusqu'à la proclamation finale. Lorsque cette procédure est violée, le résultat perd sa légitimité juridique, peu importe qui le lit devant les caméras. 

La légalité du scrutin ne se décrète pas ; elle se construit méticuleusement à travers le respect strict des lois et de la constitution. Le vrai vainqueur, celui qui a obtenu le plus de voix lors d'un vote transparent, est souvent une évidence pour l'électorat, bien avant toute communication institutionnelle.

Cette situation souligne un déficit démocratique inquiétant, où la confiance des citoyens est érodée par des pratiques opaques qui vident les élections de leur sens. La légitimité ne se proclame pas, elle se mérite par l'intégrité.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#ResultatsElectoraux #Democratic #Legitimite #Scrutin #Legalite #Transparence #Elections

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal
L’inconsistance des critiques adressées à ceux qui revendiquent la victoire d'un candidat
Jean Bruno Tagne : Le Cameroun à l'heure du changement après la présidentielle 2025
Elecam, fossoyeur de la démocratie:La paix sociale en péril face à la forfaiture institutionnalisée
LÉGITIMATION DES MARGINALITÉS CRIMINELLES À PRÉTENTION FONDAMENTALISTE OU RÉVOLUTIONNAIRE
Raymond Barre MEKAMBA : un exemple de courage, de réussite et de persévérance
Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise
Issa Tchiroma déjoue les calculs : la preuve par les PV qui affolent Yaoundé
Tchiroma, Kamto: le sang du peuple pour le pouvoir: l’éternel retour de la logique insurrectionnelle
12 octobre 2025 : Les mystères du scrutin
L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:01
Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence

Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence
10:47
Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal

Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal
10:33
Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale

Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale
00:35
Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025

Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025
00:12
Ebolowa : le maire tente d'étouffer la contestation post-électorale par des dons

Ebolowa : le maire tente d'étouffer la contestation post-électorale par des dons

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo