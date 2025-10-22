-
CAMEROUN :: Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal :: CAMEROON
Dans le paysage politique actuel, une question cruciale se pose : pourquoi devrait-on se méfier des résultats dits « officiels » ? La réponse réside dans une distinction fondamentale entre la simple officialité et la légitimité juridique. Une déclaration, même faite par une autorité en tenue d'apparat, ne suffit pas à valider un processus entaché d'irrégularités.
L'annonce officielle, entourée de son cérémonial, peut parfois servir de façade à une réalité bien moins glorieuse. Le véritable processus électoral doit être irréprochable, depuis le dépouillement des bulletins jusqu'à la proclamation finale. Lorsque cette procédure est violée, le résultat perd sa légitimité juridique, peu importe qui le lit devant les caméras.
La légalité du scrutin ne se décrète pas ; elle se construit méticuleusement à travers le respect strict des lois et de la constitution. Le vrai vainqueur, celui qui a obtenu le plus de voix lors d'un vote transparent, est souvent une évidence pour l'électorat, bien avant toute communication institutionnelle.
Cette situation souligne un déficit démocratique inquiétant, où la confiance des citoyens est érodée par des pratiques opaques qui vident les élections de leur sens. La légitimité ne se proclame pas, elle se mérite par l'intégrité.
