CAMEROUN :: Ebolowa : le maire tente d'étouffer la contestation post-électorale par des dons :: CAMEROON

La tension post-électorale à Ebolowa a pris une tournure inédite lorsque le maire de la ville a remis une enveloppe de 100 000 FCFA à un groupe de cinquante conducteurs de moto-taxis. Cette somme, équivalente à 2 000 FCFA par personne, était explicitement conditionnée à leur absence dans les rues lors des manifestations contestataires contre les résultats de la présidentielle.

Cette initiative des autorités locales intervient dans un contexte où l'annonce de la victoire contestée de Paul Biya, 92 ans, suscitera une colère généralisée parmi les partisans de l'opposition, qui crient au hold-up électoral au profit du parti au pouvoir.

Les citoyens présents ont perçu ce geste comme une tentative flagrante d'acheter le silence et la paix sociale à moindre coût, un mécanisme de clientélisme qui souligne l'ampleur des frustrations populaires. Alors que la controverse entoure toujours le rôle d'ELECAM dans la gestion du scrutin, cet épisode illustre les méthodes déployées pour étouffer la contestation populaire dans les régions considérées comme sensibles.

Loin d'apaiser les esprits, cette distribution d'argent risquerait plutôt d'attiser le mécontentement, révélant une fracture profonde entre la population et ses représentants politiques dans cette période cruciale pour la démocratie camerounaise.

