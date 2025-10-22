Camer.be
Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale :: CAMEROON

Le climat de tension post-électorale qui règne au Cameroun a des répercussions directes sur le système universitaire. Sur instruction du MINESUP, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Recteur de l’Université de Garoua, le Pr Boubakari Oumarou, a annoncé ce 21 octobre 2025 la suspension de tous les cours et activités académiques du 22 au 24 octobre . Cette décision urgente, formalisée par un communiqué, a été transmise à tous les chefs d’établissement de l’université.

La mesure vise explicitement à « préserver le calme et la sérénité » sur les campus, alors que le pays attend dans une attente anxiogène la proclamation officielle des résultats de la présidentielle du 12 octobre .

Le gouvernement cherche ainsi à prévenir tout trouble éventuel et à garantir un climat apaisé pour les étudiants et le personnel, alors que des manifestations sporadiques secouent la ville de Garoua, où des partisans revendiquent la victoire du candidat Issa Tchiroma Bakary . Cette suspension temporaire illustre l'impact de la situation politique nationale sur la sécurité dans l'enceinte universitaire et le déroulement normal de l'année académique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #UniversitéGaroua #SuspensionDesCours #Actualité #PostElectoral #MINESUP #Education

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence
Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale
Buea en état d'alerte : hold-up électoral et opérations militaires avant la proclamation
Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie
Université de Yaoundé : la FSE mise sur la professionnalisation des études avec l'expérience de bome
Langues africaines et révolution numérique : le Cerdotola et Stony Brook University sonnent l’alarme
Real Consequences of Cyan Boujee’s Virtual Hysteria
Disparition du Bâtonnier Yondo Black, symbole de la lutte pour la démocratie
DROP & WINS : L'Événement Casino Hors Normes est sur Supergooal !
Le Littoral savonne l’hygiène : l’école, championne du lavage des mains
La CPI et la RCA: la plainte des « 12 Apôtres », nouvelle arme de l'opposition
Ayang Luc, ancien Premier ministre du Cameroun, serait décédé en Belgique
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:01
Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence

Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence
10:47
Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal

Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal
10:33
Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale

Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale
00:35
Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025

Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025
00:12
Ebolowa : le maire tente d'étouffer la contestation post-électorale par des dons

Ebolowa : le maire tente d'étouffer la contestation post-électorale par des dons

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo