Suspension des cours à l'Université de Garoua pour cause de tension post-électorale

Le climat de tension post-électorale qui règne au Cameroun a des répercussions directes sur le système universitaire. Sur instruction du MINESUP, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Recteur de l’Université de Garoua, le Pr Boubakari Oumarou, a annoncé ce 21 octobre 2025 la suspension de tous les cours et activités académiques du 22 au 24 octobre . Cette décision urgente, formalisée par un communiqué, a été transmise à tous les chefs d’établissement de l’université.

La mesure vise explicitement à « préserver le calme et la sérénité » sur les campus, alors que le pays attend dans une attente anxiogène la proclamation officielle des résultats de la présidentielle du 12 octobre .

Le gouvernement cherche ainsi à prévenir tout trouble éventuel et à garantir un climat apaisé pour les étudiants et le personnel, alors que des manifestations sporadiques secouent la ville de Garoua, où des partisans revendiquent la victoire du candidat Issa Tchiroma Bakary . Cette suspension temporaire illustre l'impact de la situation politique nationale sur la sécurité dans l'enceinte universitaire et le déroulement normal de l'année académique.

