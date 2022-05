CAMEROUN :: Se rapprocher du peuple de Dieu: le nouveau défi de l’église de Jesus des saints des derniers jours :: CAMEROON

Donner la possibilité à l’opinion publique de mieux les objectifs de ce mouvement religieux appelé « l’église de Jésus-Christ des saints des derniers jours », tel était l’objectif de la rencontre faite par un émissaire de cette organisation le 16 mai dernier.

En effet, la rencontre avec les hommes de médias vient en prélude à une grande campagne de cette organisation religieuse qui se prépare dans les tous prochains mois et dont l’objectif est de faire connaitre ce mouvement qui existe depuis de nombreuses années au Cameroun, et qui veulent donner la possibilité à l’opinion publique d’être plus éclairé sur les motivations qui sont les leurs dans l’évangélisation. Axé sur plusieurs doctrines qui réside principalement sur la croyance en Jésus-Christ et aussi sur la nature de Dieu, le baptême et la confirmation, les prophètes modernes et la révélation continue pour ne citer que ces aspects.

Il est donc question pour ce mouvement religieux, qui est présent au Cameroun, au Zimbabwe, au Nigéria, au Congo, en Afrique du Sud et au Cameroun de mettre tout en œuvre afin que les préjugés qu’il y’au autour des adeptes de cette organisation soient définitivement levées, car comme tout mouvement chrétien, Jésus-Christ est le socle des enseignements qui y sont prodigués. Organisée sur le plan mondial en 22 inter régions, qui elles-mêmes sont dirigées et présidées par une présidence d’inter région, qui est composée de plusieurs autorités générales. Dans le fond, les membres de la présidence d’inter région aident le collège de douze apôtres à proclamer l’évangile de Jésus-Christ dans le monde entier et dans la supervision des églises à travers le monde.

Pour ce qui est des adhésions, l’émissaire camerounais est clair : tout le monde peut adhérer à ce mouvement qui a un objectif clairement défini : proclamer la bonne nouvelle de l’évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Au Cameroun, malgré quelques écueils, les choses commencent à prendre de l’ampleur depuis son installation au Cameroun.