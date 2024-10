La Crise Silencieuse du Cameroun : Un Pays Face à la Mort et l'Inégalité :: CAMEROON

Le Cameroun traverse une période sombre, marquée par une crise profonde et une familiarité troublante avec la mort. Dans un pays où l'espérance de vie peine à atteindre 50 ans, le contraste entre l'élite politique et la population générale est saisissant. Le président Paul Biya, à 91 ans, symbolise cette disparité criante.

Une Réalité Quotidienne Alarmante

Les Camerounais font face à une situation où la mort est devenue une réalité quotidienne. Des vies sont perdues pour des sommes dérisoires dans les hôpitaux publics, tandis que les hauts fonctionnaires affichent leur opulence sans vergogne. Cette inégalité flagrante face aux soins de santé reflète un système profondément dysfonctionnel.

Le Pouvoir et ses Privilèges

L'entourage présidentiel et les élites politiques semblent vivre dans une bulle, déconnectés des réalités du peuple. Leur acharnement à prolonger leur vie et leur pouvoir contraste brutalement avec l'indifférence apparente face aux décès évitables de citoyens ordinaires. Cette situation soulève des questions sur la gouvernance et les priorités nationales.

Vers un Réveil National ?

Face à cette situation, une prise de conscience collective semble nécessaire. Le Cameroun a besoin d'un changement profond pour rétablir l'équilibre et offrir à tous ses citoyens une chance égale face à la vie et à la mort. La réduction des inégalités et l'amélioration du système de santé doivent devenir des priorités nationales urgentes.