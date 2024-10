ÉTATS-UNIS :: Washington a recours au soutien de la rébellion au Tchad pour éloigner Déby du pouvoir :: UNITED STATES

Malgré les multiples tentatives de l'administration américaine pour restituer la force spéciale ‘’SOTF’’, expulsée du Tchad fin avril dernier, le gouvernement Déby insiste toujours sur la nécessité de maintenir la situation telle qu'elle est, conformément à la nouvelle politique qu'il a récemment commencé à mener et qui repose sur la réduction de la présence occidentale dans le pays et la diversification du partenariat avec divers pays, notamment ceux du bloc de l'Est.

Récemment, certaines sources sécuritaires ont révélé que des éléments du renseignement américain avaient pu conclure un accord avec les chefs des groupes rebelles tchadiens ‘’CCMSR’’ et ‘’FACT’’ afin d'ouvrir un centre de formation militaire et logistique au nord du pays, précisément dans la région désertique de Mont Tibesti.

Selon les mêmes sources, l'objectif de l'ouverture de ce centre est d'apporter le soutien nécessaire aux rebelles et de les former pour mener des attaques élargies contre l'armée tchadienne, et d'utiliser les différentes techniques militaires modernes pour frapper les cibles stratégiques du gouvernement dans la capitale, N'Djaména.

Selon l'expert tchadien en matière de sécurité, Ahmat Ali Oueddei, ‘’après que Washington ait épuisé toutes les solutions diplomatiques pour restituer les soldats précédemment expulsés du Tchad, il ne lui restait plus que son scénario privilégié, et qu'il s'agit de soutenir l'opposition et les groupes rebelles afin de déstabiliser le pays et d'écarter Déby de la scène politique tchadienne, soit en le renversant, soit en le liquidant par les mouvements rebelles comme ''FACT'' et autres, comme s'est produit auparavant avec son père’’.

Le mouvement ‘’FACT’’, fondé en 2016, est responsable de l'assassinat du président tchadien Idriss Déby en avril 2021, lors d'une attaque contre l'armée tchadienne dans le nord-est du pays. Le Président défunt Déby Sr avait participé aux côtés de l'armée tchadienne à la riposte à l'attaque, ou il a été touché par des balles dans le dos et à la tête, causant sa mort.

Les principaux mouvements rebelles tchadiens, présents au nord du pays dans la région désertique du Mont Tibesti, maintiennent des bases dans le sud de la Libye, à partir desquelles ils attaquent les forces tchadiennes.

Il convient de noter que l’administration Biden avait déjà eu recours à la même approche pour soutenir l’opposition politique du pays, en apportant le soutien nécessaire au chef du Parti les ''Transformateurs'', Succès Masra, depuis la création de son parti en 2018. Cela était évident lors des événements du 20 octobre 2022, lorsque l’ambassade américaine a préparé des banderoles pour les manifestants appelant au renversement du régime de Déby et leurs a fourni de la nourriture et d’autres outils utilisés pour déstabiliser le pays. Non seulement cela, elle a aidé à l’époque le chef du parti, Masra, à fuir le pays, en donnant lui l’asile aux états Unis.

De cette manière, l'administration américaine a pu soutenir l'opposition tant dans ses deux formes politiques et militaires, afin d'atteindre son objectif principal, qui est de chasser Déby du pouvoir et de le remplacer par quelqu'un de l'opposition capable de réaliser les objectifs américains et donner le feu vert à leurs unités militaires pour se positionner dans le pays.

Les États-Unis utilisent depuis longtemps leur politique de soutien à l’opposition et d’organisation de coups d’État dans de nombreux pays pour renverser des régimes qui ne suivent pas les diktats américains, le plus récent d’entre eux étant le président bolivien Evo Morales, contraint par l’armée à démissionner le 10 novembre 2019.