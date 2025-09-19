Camer.be
Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala :: CAMEROON

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin sur l’axe stratégique Yaoundé-Douala, à proximité de Boumyebel, provoquant d’importants ralentissements. Un véhicule léger a heurté violemment l’arrière d’un camion gros porteur, nécessitant une intervention rapide pour secourir les victimes et fluidifier le trafic.

Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngallè Bibehe, se rendant à une cérémonie d’inauguration à Édéa, a interrompu son déplacement pour se porter personnellement au secours des blessés. Descendu de son véhicule officiel, il a régulé la circulation sur ce tronçon crucial, permettant un retour à la normale dans des délais réduits.

Le conducteur du véhicule léger, blessé lors de la collision, a été évacué vers le district de santé de Boumyebel pour recevoir les premiers soins nécessaires, grâce aux dispositions prises par le ministre. Ce geste d’humanité et de proximité a été salué par les usagers présents sur les lieux, rappelant l’importance de l’engagement des responsables publics envers les citoyens.

Cette action illustre une gestion de crise efficace et un sens aigu des responsabilités, renforçant la confiance dans l’action gouvernementale en matière de sécurité routière. Dans un contexte où les accidents sont fréquents sur cet axe, l’intervention directe du ministre souligne aussi la nécessité de mesures préventives et d’une vigilance accrue pour protéger les usagers.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #SecuriteRoutiere #Ministre #Humanite #Politique #Actualite #Bibehe

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala
Jean De Dieu Momo impuni malgré sa condamnation en France pour injures racistes
Marché commun : Quitte ou double pour la Cameroun à la CEEAC
LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture
USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton
Brenda Biya dénonce son père Paul Biya : scandale et luxe à Genève
Dix mois après le décès au Cameroun de Pamela, son fiancé est arrêté et inculpé d’assassinat
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
Crise des routes à Douala : le patronat alerte sur l'urgence économique et sociale
Alerte Sanitaire : Yaoundé empoisonné au Méthanol
Urgence au Cameroun : les postes vacants dans les entreprises publiques menacent la gouvernance
Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:40
Alice Nkom soutient Tchiroma : l’opposition camerounaise se recompose

Alice Nkom soutient Tchiroma : l’opposition camerounaise se recompose
13:21
Rapports secrets : comment Biya prépare la présidentielle camerounaise

Rapports secrets : comment Biya prépare la présidentielle camerounaise
13:08
Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala

Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala
12:53
Mamadou Mota appelle à l’unité de l’opposition pour la présidentielle camerounaise

Mamadou Mota appelle à l’unité de l’opposition pour la présidentielle camerounaise
12:21
Issa Tchiroma Bakary nie tout enrichissement illicite avant la présidentielle

Issa Tchiroma Bakary nie tout enrichissement illicite avant la présidentielle

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo