Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin sur l’axe stratégique Yaoundé-Douala, à proximité de Boumyebel, provoquant d’importants ralentissements. Un véhicule léger a heurté violemment l’arrière d’un camion gros porteur, nécessitant une intervention rapide pour secourir les victimes et fluidifier le trafic.

Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngallè Bibehe, se rendant à une cérémonie d’inauguration à Édéa, a interrompu son déplacement pour se porter personnellement au secours des blessés. Descendu de son véhicule officiel, il a régulé la circulation sur ce tronçon crucial, permettant un retour à la normale dans des délais réduits.

Le conducteur du véhicule léger, blessé lors de la collision, a été évacué vers le district de santé de Boumyebel pour recevoir les premiers soins nécessaires, grâce aux dispositions prises par le ministre. Ce geste d’humanité et de proximité a été salué par les usagers présents sur les lieux, rappelant l’importance de l’engagement des responsables publics envers les citoyens.

Cette action illustre une gestion de crise efficace et un sens aigu des responsabilités, renforçant la confiance dans l’action gouvernementale en matière de sécurité routière. Dans un contexte où les accidents sont fréquents sur cet axe, l’intervention directe du ministre souligne aussi la nécessité de mesures préventives et d’une vigilance accrue pour protéger les usagers.

