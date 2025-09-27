Camer.be
Ouverture solennelle du Congrès du HCCE France
FRANCE :: EVENEMENTS

Ouverture solennelle du Congrès du HCCE France

C’est dans une ambiance conviviale et studieuse que se sont ouverts, ce samedi matin, les travaux du congrès du Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur (HCCE) France. La journée a débuté par l’accueil des participants et un petit-déjeuner fraternel, avant le discours inaugural de M. Brice NANA, vice-président du HCCE France.

Durant une quinzaine de minutes, celui-ci a dressé devant un public nombreux le bilan de près de cinq années d’existence de la représentation française du HCCE. Son intervention a mis en lumière les actions déjà menées, les défis relevés et les perspectives qui s’ouvrent pour l’avenir. Il a également présenté les objectifs de ce congrès, ainsi que le Livre blanc de la diaspora, un document stratégique destiné à structurer et renforcer l’action des Camerounais établis en France.

La suite des travaux s’est ouverte par un premier atelier consacré au développement social et culturel, marquant ainsi le début d’un programme riche et varié. Les échanges, qui se poursuivront tout au long du week-end, s’achèveront le dimanche 28 septembre 2025 en fin de soirée.

Ce congrès se veut une étape clé dans la réflexion collective sur la place et le rôle de la diaspora camerounaise en France, tout en affirmant son engagement pour un développement durable et inclusif, au bénéfice des communautés d’ici et d’ailleurs.

