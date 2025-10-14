LE CAMEROUN : UNE ELIMINATION CERTAINE SANS SURPRISE, REFLET D’UN MAL PLUS PROFOND :: CAMEROON

Le Cameroun ne participera certainement pas à la Coupe du Monde 2026. Une déception amère, certes, mais hélas peu surprenante pour ceux qui suivent de près l’évolution du football camerounais ces dernières années. Loin de l’image d’une nation combative et redoutée sur la scène mondiale, les Lions Indomptables ont montré un visage apathique : une équipe sans âme, sans motivation, sans cohésion ni combativité. À cela s’ajoutent un manque criant de discipline tactique et une absence totale de communication sur le terrain.

Une équipe à bout de souffle

Le match décisif a mis en lumière des lacunes déjà connues : des joueurs désorganisés, courant après le ballon comme dans une cour d’école, sans stratégie ni structure. À ce niveau de la compétition, ces manquements sont inacceptables. Même les changements tardifs opérés par le sélectionneur Marc Brys, notamment à la 82e minute, ont soulevé l’indignation. Comment peut-on espérer renverser une rencontre aussi importante avec des ajustements aussi tardifs ? Ce genre de décisions alimente à juste titre les critiques envers un encadrement technique jugé déconnecté des réalités du haut niveau.

Une crise de leadership et de vision

La gestion actuelle de la sélection laisse perplexe. Le choix de confier l’équipe à un sélectionneur dont les résultats restent discutables, combiné à des décisions contestables comme laisser Vincent Aboubakar sur le banc ou retirer le capitanat à des cadres influents, témoigne d’un manque de vision et de leadership. L’effet domino de cette confusion se ressent jusqu’aux performances sur le terrain. Ce désordre trouve également ses racines dans les conflits internes, notamment autour de la gestion de la Fédération camerounaise. Certains y voient même une « malédiction », reflet d’un pays où les enjeux politiques et personnels prennent souvent le pas sur l’intérêt sportif national. Quand les responsabilités sont confiées sur des critères non sportifs, le résultat ne peut être que décevant.

Le réveil d’un peuple lucide

Pour de nombreux Camerounais, cette élimination sonne comme une forme de soulagement : un mal nécessaire pour enfin ouvrir les yeux sur l’ampleur du chantier. « Le peuple a gagné son match », entend-on, comme pour dire que la vérité a éclaté au grand jour. Face à une telle débâcle, certains appellent à recentrer les priorités nationales : investir dans l’éducation, la santé, les infrastructures plutôt que de financer des campagnes footballistiques sans avenir.

Et maintenant ?

L’heure est à la reconstruction. Il faut cesser de se reposer sur des « stars » déconnectées de l’enjeu collectif. L’avenir de l’équipe passe par une refonte en profondeur, en misant sur des joueurs jeunes, talentueux, issus du championnat local, motivés et surtout méritants. Car il vaut mieux préparer un avenir solide que de vivre continuellement dans l’illusion. Des nations comme le Sénégal, le Maroc ou la Côte d’Ivoire progressent car elles allient rigueur, travail et vision. Pendant ce temps, le Cameroun reste embourbé dans ses contradictions. Si nous voulons revoir un jour les Lions Indomptables rugir à nouveau, il faudra accepter l’échec d’aujourd’hui pour bâtir les succès de demain.

Nota Bene : Un avenir encore flou, mais stratégique Selon le classement FIFA de septembre 2025, le Cameroun conserve une position avantageuse par rapport à plusieurs prétendants africains aux barrages, notamment le Burkina Faso, la RDC et le Gabon. Cette hiérarchie pourrait jouer un rôle décisif dans la configuration des matchs à venir. En effet, avec le système mis en place pour les barrages africains, l’équipe la mieux classée affrontera celle qui l’est le moins (1er vs 4e), tandis que les deux autres s’affronteront entre eux (2e vs 3e). Dans cette logique, le Burkina Faso deviendrait très probablement l’adversaire direct de la RDC. Mais tout dépendra encore des résultats de demain à venir. Si la RDC parvient à battre le Soudan, et que dans le même temps le Sénégal s’impose face à la Mauritanie, alors la RDC terminerait 2e de son groupe et obtiendrait son ticket pour les barrages. De l’autre côté, si le Gabon échoue à décrocher la qualification directe, deux demi-finales potentiellement explosives pourraient avoir lieu : Cameroun vs Gabon / Burkina Faso vs RDC. Les vainqueurs de ces confrontations se retrouveraient ensuite en finale pour désigner le dernier représentant africain aux barrages intercontinentaux. Le suspense reste donc entier, mais une chose est sûre : rien ne sera donné, tout devra être arraché avec rigueur et détermination.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp