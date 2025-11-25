Camer.be
Audience de la dernière chance pour éviter le chaos à la FECAFOOT face à Eto'o
CAMEROUN :: SPORT

Audience de la dernière chance pour éviter le chaos à la FECAFOOT face à Eto'o

L'atmosphère reste tendue et électrique au sommet du football camerounais, où les divergences internes et les tensions institutionnelles menacent de paralyser l'instance dirigeante. Alors que le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto'o Fils, maintient la convocation d'une Assemblée Générale (AG) pour le 29 novembre, cette initiative est vivement contestée par une frange influente des acteurs sportifs nationaux. C'est dans ce climat de défiance que le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a convoqué une audience cruciale à Yaoundé ce mardi à 15h30. Cette médiation gouvernementale est perçue comme la rencontre de la dernière chance pour désamorcer une crise dont les répercussions dépassent déjà les frontières sportives.

Le Premier ministre reçoit une délégation de personnalités majeures, menée par l'emblématique Général Pierre Semengue, ainsi que Faustin Domkeu, Balla Ongolo, Akoué Epié Domingo, le député Pierre Kwemo et le Président Eteki. Ces figures du milieu contestent la légalité et la régularité de l’Assemblée générale annoncée. Elles dénoncent des irrégularités statutaires et s’inquiètent ouvertement de la gouvernance du football national, soulevant la question d'une gestion opaque et centralisée. L’objectif affiché par le gouvernement est d'écouter, de comprendre les griefs et de tenter de rapprocher les positions afin d’éviter un éclatement total.

Ce rôle de médiateur du gouvernement est délicat, car la FIFA surveille de très près toute forme d'ingérence politique dans les affaires des fédérations nationales, menaçant la FECAFOOT de sanctions qui pourraient conduire à une suspension internationale. Une telle sanction paralyserait le football camerounais, mettant en péril la participation des Lions Indomptables aux prochaines échéances majeures, notamment les éliminatoires de la CAN 2025. Le gouvernement cherche donc à trouver un équilibre subtil entre la nécessité de rétablir l'ordre et le respect des principes d'autonomie sportive.

Depuis l'élection de Samuel Eto’o, le football camerounais est miné par des contestations permanentes, des recours juridiques incessants et une bataille pour le contrôle de l'appareil fédéral. Cette instabilité chronique affecte l’image des Lions Indomptables et nuit à la sérénité nécessaire pour la performance sportive. L'audience de Yaoundé pourrait marquer un tournant majeur, signalant la volonté de l'État de reprendre la main face à une direction contestée. Le dénouement dira si le dialogue a prévalu sur la confrontation, ou si les tensions institutionnelles sont trop profondes pour être résolues sans un arbitrage extérieur plus radical. Le sort du football national et sa crédibilité internationale dépendent de l'issue de cette journée décisive.

