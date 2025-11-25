CAMEROUN :: Sport - Football : La Ligue d’Égalité lance sa 5ᵉ saison :: CAMEROON

La Ligue d’Égalité lance sa 5ᵉ saison et renforce son engagement pour l’inclusion des jeunes filles dans le sport

La 5ᵉ saison de La Ligue d’Égalité a été officiellement lancée le 22 novembre 2025 à Yaoundé, marquant une nouvelle étape dans l’ambition de ce programme dédié à l’autonomisation des jeunes filles par le sport. Créée en 2022 par Petrichor et LALIGA, l’initiative s’affirme aujourd’hui comme un espace essentiel où les Camerounaises de demain apprennent à se surpasser, à se former et à nourrir des aspirations professionnelles et personnelles.

Pour Paul Dreisbach, président de Petrichor et cofondateur du projet, l’enjeu dépasse largement le cadre sportif : « Cette ligue est plus qu’une simple ligue de football. Elle vise à offrir aux jeunes femmes une plateforme leur permettant de développer les compétences dont elles ont besoin pour réussir dans la vie, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous contribuons à former les futures leaders qui apporteront des changements positifs dans leurs communautés. »

Une cérémonie de lancement riche en émotions

La Rain Forest International School a accueilli joueuses, parents, entraîneurs et partenaires dans une ambiance chaleureuse pour donner le coup d’envoi de cette nouvelle saison. Les matchs s’étendront sur quatre mois au Stade Bandeko Ewokang, pour s’achever le 7 mars 2026.

Six clubs de Yaoundé sont engagés dans cette édition : Sporting, Boston FC, Espoir Académie Football, Petrichor Elite, Espérance, Mella & Reyre et Christian Foot Académie. Ils alignent chacun des équipes U13, U15 et U17, confirmant la montée en puissance de la compétition.

UNICEF Cameroun, un partenaire stratégique

L’un des faits marquants de cette saison est l’arrivée d’UNICEF Cameroun parmi les partenaires officiels. L’organisation apporte un renfort significatif à la dimension éducative du projet : sensibilisation aux droits des enfants, leadership féminin, protection et égalité. Pour marquer son entrée, UNICEF a mobilisé près de 200 jeunes autour d’activités ludiques et pédagogiques, renforçant l’esprit communautaire de l’événement.

Plus qu’une ligue : un écosystème éducatif

La Ligue d’Égalité se distingue par ses programmes complémentaires qui accompagnent les jeunes filles bien au-delà des terrains.

Le programme Mini-Stars, destiné aux filles de 8 à 12 ans, initie les plus jeunes au football tout en leur transmettant des valeurs de confiance, de leadership et de solidarité. Les participantes bénéficient également de repas communautaires et de distribution d’équipements sportifs.

Autre pilier : la formation des femmes entraîneuses. Avec le programme Values to Win, mis sur pied avec la Fundacion LALIGA, une trentaine de participantes bénéficieront à nouveau cette année d’une formation gratuite axée sur les valeurs humaines, la gestion d’équipe et les compétences de vie. Les retombées sont déjà visibles, plusieurs anciennes participantes ayant trouvé des postes dans des clubs.

Une cérémonie marquée par des personnalités inspirantes

Le lancement a enregistré la présence de plusieurs invités prestigieux, dont Jaime Loira Juarez, Premier Secrétaire de l’Ambassade d’Espagne, l’ancien capitaine des Lions Indomptables Stéphane Mbia, ainsi que l’artiste international Bad Nova, célèbre notamment pour son titre Hala Madrid. Tous ont salué l’impact croissant du projet et encouragé les jeunes filles à poursuivre leurs rêves.

Pour Georges-Henri Alladjim, délégué international de la LALIGA au Cameroun, les partenariats et l’engagement communautaire sont au cœur de cette réussite : « En autonomisant les jeunes filles grâce à une activité sportive, en les amenant vers plus d’inclusion et de solidarité, en tissant des liens d’amitié durables au-delà de leurs différences, nous continuerons à prouver que c’est là le véritable pouvoir de notre fútbol. »

Un impact qui s’intensifie année après année

Avec près de 600 bénéficiaires attendues cette saison, La Ligue d’Égalité confirme son rôle de moteur dans la transformation sociale. Elle redonne confiance à des jeunes filles souvent invisibilisées, leur offre des espaces sécurisés et leur montre que le leadership n’attend pas l’âge adulte.

Entre football, éducation, mentorat et solidarité, La Ligue d’Égalité est désormais un modèle d’impact social au Cameroun. Et à Yaoundé, une évidence s’impose déjà : les futures leaders sont en train d’éclore, ballon au pied et confiance au cœur.

