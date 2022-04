BELGIQUE :: COOPERATION ECONOMIQUE: DES MAIRES CAMEROUNAIS A LA RECHERCHE DES PARTENAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT :: BELGIUM

Coopération économique : Une délégation de maires camerounais en Belgique à la recherche de partenariats pour leur développement.

Une importante délégation d’élus Cameroun ( une trentaine de maires) a séjourné au Royaume de Belgique du 20 au 24 avril 2022 où elle a pris part au à un forum économique Belgo-Camerounais, qui s’est tenue au palais du gouverneur de la wallonie, une occasion pour s’informer sur les opportunités d’affaire offerte par le Royaume



Toutefois, eu égard à l’importance de la délégation, c’est à une véritable offensive diplomatico-économique qu’il est donné d’assister. En effet, avec une forte délégation conduite par Augustin Tamba, le président des communes et villes unies du Cameroun et comprenant, l’ambassadeur du Cameroun en Belgique et l’ambassadeur de Belgique au Cameroun, Serge Ondoua directeur de la coopération et des partenariats au Ministère de la décentralisation et du développement local, Corine Nsangou, Sous-Directeur de la Coopération Internationale au FONDS SPECIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL( FEICOM), le Cameroun compte créer un maximum de partenariat entre les entreprises belges et les collectivités camerounaises afin de les pousser à investir au Cameroun.



Riche en rencontres et réseautage, cette mission économique a permis aux élus Camerounais d’explorer de nombreux opportunités dans plusieurs secteurs de l’économie de la région Wallonie. Il s’agissait notamment des secteurs de l’industrie et des mines, des infrastructures, de l’agriculture, de la santé, la pisciculture, la sylviculture, la digitalisation, la gestion des déchets, la transition. Cette mission économique est la matérialisation de l une des promesses faites à Yaoundé à la clôture des Jeicom21 par André Flahaut, ministre d état belge.

Il avait lors promi de s investir auprès des communes camerounaises pour développer des secteurs de l éducation, la santé, l eau, la gestion des déchets et la gouvernance municipale. André Flahaut a donc tenu sa promesse en facilitant la rencontre entre les maires camerounais et les bourgmestres belges avec les entreprises belges désireuses de s installer dans les communes camerounaises. Au cours de cette mission, la délégation, a pris part à plusieurs activités notamment des rencontres B to B et des échanges avec les autorités et investisseurs belges. Elle s’est également rendu à l’abbaye de Villers puis aux facultés de Gembloux, pour développer les possibilités de partenariats en matière de tourisme et d’agronomie.