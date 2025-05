Joyce Babatunde la voix blue, jazzique du Cameroun, finaliste du prix découvertes RFI 2025 :: CAMEROON

Le Cameroun brille encore de mille feux sur la scène internationale, cette fois dans le domaine musicale , l'une de ses valeureuses filles donc le travail acharné dans la finesse , délicatesse qui transcende les cymes musicalement parlant par son style musicale poignant et envoûtant "blues, Jazz, Afro -pop".

Sur scène, le public se régale avec sa voix percente, mélancolique, Joyce Babatunde à la conquête du prix découvertes RFI, il y fallait!

Depuis l'annonce des 10 finalistes sur les plateformes, il y'a quelques jours, les émotions et encouragements fusent de partout , «Joyce Babatunde mérite ce prix de part sa discipline artistique et son talent qui n'est plus à démontrer laisse entendre un féru de musique lyrique sur la toile ».

Joyce Babatunde de son nom complet Joyce Bih Babatunde est une chanteuse camerounaise originaire de la région du Nord-ouest, prix découverte Goethe talent voix 2018 , plusieurs singles commis, un album à son actif tout aussi coloré et enrichissant.

De nombreux spectacles et scènes écumés sur le continent et à l'international.

Pour rappel, les prix découvertes RFI ont été créés en 1981 de façon à mettre en avant, chaque année, les nouveaux talents musicaux du continent africain. Ce prix a déjà récompensé des artistes aussi divers que variés tels que : Tiken Jah Fakoly, Ottou Marcelin, Sally Nyolo pour ne citer que ceux-là.

PRIX DÉCOUVERTES RFI 2025.

Depuis la fin de l’appel à candidature, le 20 novembre dernier, plusieurs phases de sélection se sont succédées pour désigner les 10 finalistes de cette édition 2025. Elles ont mobilisé des spécialistes de la musique de RFI, mais aussi des journalistes et artistes extérieurs. Tous se sont penchés sur l’originalité ou la personnalité artistique des candidats, la qualité de leur performance live, leur capacité à s’exporter en dehors des frontières de leur pays et à se présenter au public.

Le lauréat du Prix Découvertes RFI 2025 sera proclamé le 18 février 2025 sur les antennes de Radio France Internationale, ( RFI) après la délibération et le vote du jury présidé par Angélique Kidjo.

Néanmoins, les votes se poursuivent Jusqu’au 16 février prochain, vous pouvez voter pour votre candidat favori : la voix du public comptera comme celle des membres du jury, composé d’artistes et de professionnels du monde musical, présidé cette année par l'artiste planétaire Angélique Kidjo.