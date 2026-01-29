CAMEROUN :: Drame au carrefour MEEC : un conteneur écrase un taxi et fait deux morts à Yaoundé :: CAMEROON

Le carrefour MEEC de Yaoundé restera marqué à jamais par cette journée tragique. Un conteneur maritime s'est renversé sur un taxi en pleine circulation, provoquant la mort de deux femmes et plongeant la capitale camerounaise dans la stupeur. Ce drame routier met en lumière les risques mortels liés au transport de charges lourdes en zone urbaine dense.

La manœuvre fatale

Tout bascule en quelques secondes. Un camion plateau en provenance de Douala tente de pénétrer dans un entrepôt situé au carrefour MEEC. Le conducteur amorce une manœuvre délicate dans un espace restreint. Mais l'arrière du véhicule monte sur un bloc de terre posé à proximité de l'entrepôt. Le déséquilibre est immédiat et fatal.

Le conteneur, déstabilisé par cette surélévation imprévue, bascule violemment. Il s'écrase sur un taxi qui circulait au mauvais moment au mauvais endroit. Les passagers n'ont aucune chance d'échapper à la masse qui s'abat sur eux. Le choc est d'une violence extrême.

Course contre la mort

Les témoins se précipitent. La scène qui s'offre à eux est insoutenable. Le taxi est littéralement écrasé sous le poids colossal du conteneur. Pourtant, la mobilisation est immédiate. Riverains, commerçants, passants tentent l'impossible pour sauver les occupants piégés dans la carcasse déformée.

Le chauffeur de taxi est extrait des débris. Un jeune garçon également. Mais les deux femmes coincées à l'arrière lancent des appels déchirants. Leurs voix supplient, répétant inlassablement ces mots glaçants : "sauvez-moi". Malgré les efforts désespérés des sauveteurs improvisés, malgré la forte mobilisation citoyenne, les secours arrivent trop tard.

Questions sécuritaires

Ce drame routier soulève des interrogations cruciales sur la réglementation du transport de conteneurs en milieu urbain. Comment un camion transportant une charge aussi imposante peut-il effectuer des manœuvres complexes dans une zone de forte circulation sans dispositif de sécurité adapté ? Pourquoi des obstacles comme ce bloc de terre se trouvent-ils à proximité immédiate des voies de passage ?

Les victimes vaquaient simplement à leurs occupations quotidiennes. Elles ne demandaient qu'à rejoindre leur destination, retrouver leurs proches, poursuivre leur journée. En un instant, leurs vies ont été fauchées par un enchaînement tragique de circonstances évitables.

Un quartier sous le choc

Le carrefour MEEC, habituellement animé par son activité commerciale intense, est plongé dans une tristesse immense. Les témoins de la scène restent marqués par les images insoutenables et les cris de détresse qu'ils n'oublieront jamais. Les familles des victimes doivent désormais faire face à une absence insupportable, à un vide que rien ne comblera.

Cette tragédie n'est pas qu'un fait divers. Elle révèle les lacunes d'un système où la sécurité routière en zone urbaine demeure insuffisamment encadrée. Elle montre les dangers quotidiens auxquels sont exposés les usagers de la route à Yaoundé, particulièrement lors du passage de véhicules transportant des charges lourdes.

Les autorités devront répondre de cette négligence. Les familles attendent des explications. Et surtout, des mesures concrètes pour que de tels drames ne se reproduisent plus.

Combien d'accidents mortels faudra-t-il encore avant que les autorités camerounaises ne renforcent drastiquement la réglementation du transport de charges lourdes en zone urbaine ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp