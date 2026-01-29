Camer.be
Meurtre à Odza : un évadé de prison sème la terreur à Yaoundé
CAMEROUN :: SOCIETE

Le quartier Odza retient son souffle. Depuis l'agression mortelle de Béatrice Meka, une mère de famille tuée en plein jour au lieu-dit plaque L and B, une chape de plomb s'est abattue sur cette zone résidentielle habituellement animée. L'auteur présumé, un évadé de prison recherché activement, cristallise toutes les peurs d'une population confrontée à une insécurité galopante.

Un crime qui glace Yaoundé

L'attaque s'est déroulée avec une violence sidérante. Béatrice Meka n'a pas survécu à ses blessures. Riverains, proches et passants se sont rapidement massés sur les lieux du drame, oscillant entre chagrin et incompréhension. Comment un tel acte a-t-il pu se produire en plein quartier, en pleine journée, sans que personne ne puisse intervenir ?

Cette agression mortelle ravive les inquiétudes récurrentes des habitants d'Odza. Nombreux sont ceux qui dénoncent une dégradation progressive du climat sécuritaire dans certains sous-secteurs du quartier. Les témoignages convergent vers un constat alarmant : la criminalité gagne du terrain dans la capitale politique camerounaise.

Portrait d'un fugitif dangereux

Les enquêteurs concentrent leurs efforts sur Nitcheu, un homme d'une quarantaine d'années au parcours criminel édifiant. Loin d'être un inconnu des services de sécurité, cet individu s'était évadé récemment de la prison d'Abong-Mbang, échappant ainsi à une justice qu'il défie avec une audace inquiétante.

Son casier parle de lui-même. Avant son incarcération, Nitcheu aurait été impliqué dans une agression grave dans la région de l'Est, doublée du vol d'une somme conséquente. Un profil de récidiviste particulièrement préoccupant, qualifié de dangereux par les autorités compétentes.

Après son évasion, il aurait rejoint Yaoundé, se noyant dans l'anonymat urbain avant de commettre, selon les soupçons qui pèsent sur lui, ce meurtre brutal. Cette capacité à se fondre dans la masse interroge sur les moyens de surveillance post-évasion.

Une traque sous haute tension

Les forces de sécurité ont immédiatement activé un dispositif de recherche d'envergure. Une enquête judiciaire a été ouverte pour reconstituer méticuleusement le déroulé des événements et localiser le fugitif. Actuellement en fuite, Nitcheu fait l'objet d'un mandat de recherche prioritaire.

Les autorités appellent la population à une vigilance maximale. Message clair : ne tentez aucune intervention directe face à cet homme considéré comme extrêmement dangereux. Toute information susceptible de faciliter son arrestation doit être transmise immédiatement aux forces de l'ordre.

Questions systémiques

Au-delà du drame individuel, cette affaire soulève des interrogations de fond sur la sécurité pénitentiaire au Cameroun. Comment un détenu jugé dangereux a-t-il pu s'évader ? Quels sont les mécanismes de surveillance mis en place pour prévenir ce type de situation ? Pourquoi le système d'alerte n'a-t-il pas permis d'anticiper le retour du fugitif dans la capitale ?

Les forces de l'ordre multiplient les assurances : tout est mis en œuvre pour interpeller rapidement le suspect. Mais pour les habitants d'Odza, ces promesses sonnent creux face à l'ampleur du traumatisme vécu.

Combien d'évasions faudra-t-il encore avant que le système pénitentiaire camerounais ne soit véritablement sécurisé ?

