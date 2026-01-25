Les 28 et 29 mars 2026, l’Hôtel Pullman Montparnasse accueillera un événement inédit : deux jours pour connecter la diaspora, décrypter les marchés et transformer les ambitions immobilières africaines en projets concrets.

L’investissement immobilier en Afrique attire, intrigue, séduit… mais soulève aussi de nombreuses questions. Cadres juridiques, fiabilité des partenaires, financement, gestion à distance : pour la diaspora africaine d’Europe, concrétiser un projet sur le continent peut vite ressembler à un parcours d’obstacles. C’est précisément pour lever ces freins qu’est né le Salon de l’Immobilier Africain à Paris (SIAP), dont l’édition 2026 s’annonce déjà comme un rendez-vous majeur.

Organisé par le Club Efficience, le SIAP ne se présente pas comme un simple salon, mais comme un carrefour stratégique. Pendant deux jours, Paris deviendra le point de convergence de toute la chaîne de valeur de l’immobilier africain, réunie pour la première fois dans un même lieu, au cœur de la capitale française.

Un pont direct entre la diaspora et le terrain

Le SIAP 2026 répond à une réalité forte : la diaspora africaine représente un acteur économique clé, avec une volonté croissante d’investir durablement sur le continent. Mais entre opportunités prometteuses et risques mal identifiés, beaucoup hésitent encore à franchir le pas.

À Montparnasse, les visiteurs pourront échanger directement avec des acteurs institutionnels et opérationnels venus de plus d’une dizaine de pays africains, notamment la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cap-Vert, la Guinée, le Congo, le Togo, le Cameroun, le Mali, le Gabon, la RDC, la RCA et le Bénin.

Objectif : remettre de la confiance, de la transparence et de la méthode dans les projets immobiliers portés à distance.

Toute la chaîne immobilière réunie sous un même toit

Rarement un événement aura rassemblé une représentation aussi complète de l’écosystème immobilier africain. Les visiteurs pourront rencontrer :

Des ministères de la Construction , pour comprendre les politiques publiques et les cadres réglementaires

Des promoteurs et agences immobilières , porteurs de projets résidentiels, commerciaux et mixtes

Des banques et compagnies d’assurance , pour structurer le financement et sécuriser les investissements

Des notaires et juristes fonciers , pour clarifier les questions de titres de propriété et de procédures

Des entreprises de BTP et fournisseurs de matériaux , au cœur de la réalité opérationnelle

Des architectes et cabinets spécialisés , pour concevoir des projets adaptés aux contextes locaux

Des sociétés de gestion locative , essentielles pour les investisseurs à distance

Des acteurs de la proptech, qui modernisent et digitalisent le secteur immobilier africain

Cette diversité fait du SIAP un espace unique de rencontres concrètes, où l’on ne parle pas seulement d’opportunités, mais aussi de solutions, de garanties et de partenariats fiables.

Comprendre avant d’investir

Au-delà des stands et des rendez-vous B2B, le salon mettra l’accent sur l’information et la pédagogie. Conférences, tables rondes et retours d’expérience permettront d’aborder les grandes questions qui préoccupent les investisseurs de la diaspora :

Comment sécuriser juridiquement un achat immobilier en Afrique ?

Quelles sont les étapes clés d’un projet depuis l’étranger ?

Quels dispositifs de financement existent pour les non-résidents ?

Comment gérer un bien à distance de manière professionnelle ?

Le SIAP se positionne ainsi comme un accélérateur de projets, mais aussi comme un espace de clarification, loin des promesses floues et des circuits informels.

Un rendez-vous stratégique pour l’avenir

À l’heure où les villes africaines connaissent une croissance urbaine parmi les plus rapides au monde, les besoins en logements, bureaux et infrastructures explosent. Pour la diaspora, investir dans l’immobilier sur le continent, c’est à la fois rechercher un rendement, préparer un retour, diversifier son patrimoine… et participer au développement local.

En réunissant décideurs publics, opérateurs privés et investisseurs de la diaspora, le SIAP 2026 s’impose comme une plateforme stratégique entre deux continents.

Les 28 et 29 mars 2026, à l’Hôtel Pullman Montparnasse, Paris ne sera pas seulement une vitrine : elle deviendra le point de départ de projets immobiliers africains pensés, sécurisés et connectés au réel.