Camer.be
Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest :: CAMEROON

À la suite de l’attaque sanglante à l’aube du 14 janvier 2026 ayant fait quatorze morts et quatorze blessés dans la localité de Gidado, arrondissement de Ndu, département de la Donga-Mantung, les autorités camerounaises n’ont, à ce jour, pas encore donné suite à l’annonce de la traque des auteurs formulée dans leur communiqué officiel.

Depuis le déclenchement de la crise dite anglophone en 2016, la région du Nord-Ouest continue de payer un lourd tribut humain. L’attaque terroriste perpétrée il y a quelques jours, présentée comme l’une des plus meurtrières enregistrées depuis le début de l’année 2026, a causé la mort de quatorze personnes et fait quatorze blessés graves.

Malgré l’émoi suscité par ce carnage, aucun nouveau communiqué gouvernemental n’a été publié pour rendre compte de l’avancement de l’enquête pourtant annoncée. 

Le gouvernement avait cependant assuré avoir pris des mesures sécuritaires renforcées en vue d’identifier et de neutraliser les auteurs de cet acte d’une rare violence.

Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique, est monté au créneau, notamment sur les antennes de la station régionale de la CRTV, pour dresser un bilan particulièrement macabre. Selon lui, « des terroristes armés ont tué un homme adulte, six femmes et sept enfants âgés de deux à onze ans. Les assaillants ont également incendié six habitations ainsi que des greniers, avant de s’emparer de divers biens », a-t-il précisé.

Les quatorze blessés ont été admis dans des centres hospitaliers de la région, où ils demeurent placés sous soins intensifs. Dans un contexte politique marqué par l’approche des cent premiers jours du président Paul Biya depuis son investiture, le 6 novembre 2025, le gouverneur a affiché un discours de fermeté, s’inscrivant dans la ligne des orientations du chef de l’État. « Le Président de la République a prescrit des mesures urgentes pour rétablir l’ordre dans la communauté et dans l’arrondissement de Ndu », a-t-il déclaré.

Dans ce climat de peur et d’insécurité persistante, le représentant de l’État a exhorté les populations locales à rompre le silence. Il a ainsi « appelé l’ensemble des habitants à apporter leur précieuse collaboration aux forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain afin de traquer les terroristes », a-t-il conclu.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest
8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence
Drame au carrefour MEEC : un conteneur écrase un taxi et fait deux morts à Yaoundé
Meurtre à Odza : un évadé de prison sème la terreur à Yaoundé
Incidents pendant la finale de la Can 2025: La CAF sanctionne les responsables
Décès à Kinshasa de Roland-Gilbert Okito Lumumba, fils cadet de Patrice Emery Lumumba
Chirurgie à haut risque : l’Hôpital Général de Yaoundé réussit sa 18ᵉ transplantation rénale
Yaoundé : Deux ministres rivalisent dans la lutte contre l'insalubrité urbaine
Garoua : Un incendie ravage le marché Mbororo aux premières heures du jour
Accident mortel à Paya 5 : un routier perd la vie, une rescapée gravement blessée
Protection de la faune : Un policier impliqué dans le trafic de peaux de panthère
Comment les applications mobiles changent la façon de jouer sur les marchés réglementés
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:00
Signature et rupture des contrats avec des partenaires étrangers: Siffler la fin de la recréation

Signature et rupture des contrats avec des partenaires étrangers: Siffler la fin de la recréation
10:00
Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest

Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest
08:21
Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG

Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG
08:09
8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence

8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence
20:54
Le retour annoncé d'Issa Tchiroma Bakary secoue la scène politique

Le retour annoncé d'Issa Tchiroma Bakary secoue la scène politique

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo