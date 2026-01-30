CAMEROUN :: Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest :: CAMEROON

À la suite de l’attaque sanglante à l’aube du 14 janvier 2026 ayant fait quatorze morts et quatorze blessés dans la localité de Gidado, arrondissement de Ndu, département de la Donga-Mantung, les autorités camerounaises n’ont, à ce jour, pas encore donné suite à l’annonce de la traque des auteurs formulée dans leur communiqué officiel.

Depuis le déclenchement de la crise dite anglophone en 2016, la région du Nord-Ouest continue de payer un lourd tribut humain. L’attaque terroriste perpétrée il y a quelques jours, présentée comme l’une des plus meurtrières enregistrées depuis le début de l’année 2026, a causé la mort de quatorze personnes et fait quatorze blessés graves.

Malgré l’émoi suscité par ce carnage, aucun nouveau communiqué gouvernemental n’a été publié pour rendre compte de l’avancement de l’enquête pourtant annoncée.

Le gouvernement avait cependant assuré avoir pris des mesures sécuritaires renforcées en vue d’identifier et de neutraliser les auteurs de cet acte d’une rare violence.

Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique, est monté au créneau, notamment sur les antennes de la station régionale de la CRTV, pour dresser un bilan particulièrement macabre. Selon lui, « des terroristes armés ont tué un homme adulte, six femmes et sept enfants âgés de deux à onze ans. Les assaillants ont également incendié six habitations ainsi que des greniers, avant de s’emparer de divers biens », a-t-il précisé.

Les quatorze blessés ont été admis dans des centres hospitaliers de la région, où ils demeurent placés sous soins intensifs. Dans un contexte politique marqué par l’approche des cent premiers jours du président Paul Biya depuis son investiture, le 6 novembre 2025, le gouverneur a affiché un discours de fermeté, s’inscrivant dans la ligne des orientations du chef de l’État. « Le Président de la République a prescrit des mesures urgentes pour rétablir l’ordre dans la communauté et dans l’arrondissement de Ndu », a-t-il déclaré.

Dans ce climat de peur et d’insécurité persistante, le représentant de l’État a exhorté les populations locales à rompre le silence. Il a ainsi « appelé l’ensemble des habitants à apporter leur précieuse collaboration aux forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain afin de traquer les terroristes », a-t-il conclu.

