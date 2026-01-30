8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence :: CAMEROON

Selon le rapport de l'OMI issu du projet GPaC on recense 8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non -violence.

C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 29 janvier 2026 à Yaoundé organisée par l'association Ombudsperson and Mediation Initiative (OMI) à l'issu de la campagne nationale pour la paix et la non-violence avant, pendant et après l'élection présidentielle au Cameroun, sous le label Give Peace a Chance .

En effet, c'est en réaction aux multiples appels au chaos, à l'incitation à la haine tribale, aux divisions intercommunautaires et aux émeutes par certains leaders d'opinion, que l’association Ombudsperson and Mediation Initiative (OMI) en partenariat avec divers acteurs de la société civile, a mené du 23 septembre au 22 novembre 2025, une campagne nationale pour la paix et la non-violence avant, pendant et après l'élection présidentielle au Cameroun. Cette initiative ambitionnait de créer une masse critique de camerounaises et de camerounais pour rejeter systématiquement ces appels à la violence, promouvoir un climat électoral apaisé et la résolution des différends par le dialogue et non par un conflit armé dont les conséquences seraient dévastatrices pour le Cameroun sous plusieurs angles.

À travers ses actions de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de plaidoyer en faveur de la paix et de la non-violence ayant ciblé directement et indirectement plus de 10 millions de compatriotes, le projet GPaC a contribué à sa manière à prévenir les violences projetées et à susciter la retenue, la modération, la responsabilité et la maturité des concitoyens.

Du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Est le triangle nationale est adossé à un volcan, la paix n'est pas un slogan, la paix est le fruit de l'engagement politique. D'après le président de l'OMI (association Ombudsperson and Mediation Initiative) Robert Ngangue, par ailleurs coordonnateur du projet GPaC,nous avons élaboré une dizaines d'activités avec 10 cibles touchées pour un total de 8 millions de camerounais touchés de manière directe et indirect. L'impact au-delà de ces chiffres, chaque Camerounais aspire à la paix en rejetant la violence, ladite campagne a duré 2 mois (du 23 septembre au 22 novembre 2025) sous fond propre (25 millions de FCFA ) dans un contexte extrêmement violent précise-t-il. Il en ressort tout de même quelques notions apprises la majorité des camerounais aspirent à la paix, choisir la paix fait appel à la non- violence, la paix doit être entendu comme un système, la paix c'est le bon fonctionnement de nos institutions. Selon lui ce projet ne s'arrête pas là, car la paix est un idéal à atteindre, les Camerounais ont exprimé leurs vœux que les institutions de paix se multiplient au Cameroun.

Au terme, ce projet a confirmé le rôle stratégique de la société civile dans la diplomatie préventive et la consolidation de paix, tout en mettant en évidence la nécessité d'un accompagnement institutionnel et financier renforcé.

QUELQUES SUGGESTIONS

Avec l'expertise du coordonnateur Robert Ngangue expert chevronné dans les domaines des droits de l'homme et de la paix avec près d'un quart de siècle d'expérience spécifique dans la gestion des conflits internationaux ces suggestions ont été émises :Renforcer le soutien financier pour permettre un déploiement national complet et structuré. Encourager les approches intégrées combinant terrain, médias et diplomatie préventive. Faciliter les procédures administratives liées aux activités de sensibilisation citoyenne. Intégrer les résultats issus des sondages et consultations citoyennes dans les politiques publiques.

Au final, un document de synthèse du sondage sera remis aux autorités compétentes.

