Des 11 candidats résiduels que le régime BIYA a choisi de laisser en compétition, Issa TCHIROMA, par son intelligence de la communication, et davantage par l'idée de rupture qu'il porte avec plus de radicalité, s'est fait remarquer.

Ceci semble lui coûter conséquemment, une attention particulière du pouvoir de Yaoundé qui lui promet, d'après ses dires, pas moins que de lui ôter la vie, s'il ne renonce pas à ses ambitions.

C'est dans ce contexte que, s'impliquant dans une aventure cavalière initiée par le Président du MANIDEM Ekane Anicet, DJEUKAM TCHAMENI qui n'existe désormais qu'à travers des apparitions dans des projets politiques opportunistes et foireux, ou dans une interminable cabale contre le leader de l'opposition Maurice Kamto, qu'il accable de tous les péchés d'Israël et de propos désobligeants, entre en scène.

Le peuple de l'opposition qui scrute avec beaucoup de perspicacité les comportements des acteurs politiques Camerounais, s'interroge sur la pertinence de la présence soudaine dans cette entreprise de libération, d'un profil qui, de manière décomplexée, affiche à l'égard de celui là même qui depuis 7 années a préempté par son intelligence politique, par son courage, par ses compétences comportementales, la vie politique Camerounaise et qui est aujourd'hui qualifié de "faiseur de Roi", une certaine méchanceté, une jalousie morbide...

À l'exercice, DJEUKAM TCHAMENI apparaît très rapidement comme un repoussoir auprès de la candidature prometteuse de Issa TCHIROMA a laquelle dit-on, il ne manquerait plus que le soutien de Maurice Kamto pour la voir décoller. Pendant que cette opinion favorable à TCHIROMA s'indigne, DJEUKAM TCHAMENI crache son venin contre l'homme fort de la politique Camerounaise, Maurice Kamto, afin d'apparaître davantage auprès de TCHIROMA comme une espèce de Djoudjou (épouvantail) répugnant contre Maurice KAMTO et tout ce qui s'y apparente, et ainsi compromettre les chances de regroupement de l'opposition.

En effet, les esprits avertis n'expliquent cette méchanceté gratuite de DJEUKAM TCHAMENI, en ce moment crucial de la vie politique Camerounaise, à l'endroit de quelqu'un qui n'a jamais publiquement dit le moindre mal de lui, que par l'évocation d'un stratagème par lequel il serait entrain d'envoyer un message subliminal au régime RDPC dont il attend des retours depuis sa demande d'audience à Paul BIYA, restée lettre morte.

Cette fois-ci, DJEUKAM TCHAMENI aurait donc décidé de forcer cette audience par l'action, par sa capacité à manœuvrer, par son aptitude à montrer qu'il peut déstabiliser le chantier unitaire en cours dans l'opposition. Il peut être d'autant plus crédible que ISSA TCHIROMA ne semble pas pressé de se débarrasser d'un personnage qui ne peut rien lui apporter sur le plan politique, si ce n'est la division et l'échec qu'il a semé dans toutes les entreprises politiques desquelles il s'est rapproché.

Heureusement, les acteurs politiques de premier plan au Cameroun savent s'élever au-dessus de ces contingences. Mais on peut valablement s'interroger sur le sérieux d'un candidat qui s'enticherait d'un profil aussi controversé.

