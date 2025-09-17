-
© Camer.be : Hilaire SOPIE
- 17 Sep 2025 16:44:51
- |
- 334
- |
-
FRANCE :: La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
Le 6 décembre 2025 marquera la première édition de la Nuit de la Solidarité, une soirée caritative placée sous le signe du partage et de l’engagement. L’initiative est portée par Mafeu Sandra, femme dynamique et profondément attachée à la cause des enfants en difficulté, qui a choisi de rassembler autour d’elle des hommes et des femmes partageant les mêmes valeurs.
Cette édition aura pour objectif de soutenir les enfants déscolarisés d’Afrique, avec un accent particulier sur le Cameroun. Derrière cet événement se trouve l’Association des Amis Solidaires et Sympathisants, composée de membres venus de divers horizons du continent, reflétant ainsi la force et la richesse de la solidarité africaine.
La soirée se déroulera au Ritz Plazza Baccara, 61 rue Saint-André à Bobigny. Pour joindre l’utile à l’agréable, un plateau artistique exceptionnel est annoncé : Longue Longue, Willy de Paris et Nyamsi Ben offriront un spectacle haut en couleurs, tandis que DJ Magellan assurera l’ambiance musicale.
Au-delà du divertissement, ce rendez-vous sera l’occasion de poser un geste concret en faveur des plus démunis.
Le 6 décembre, la solidarité a rendez-vous avec l’avenir des enfants d’Afrique.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS
Les + récents
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
HCCE FRANCE: Communiqué de presse
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI
Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun
EVENEMENTS :: les + lus
France- Diaspora Cameroun: HOMMAGE AU PROFESSEUR KAPET DE BANA
- 09 October 2015
- /
- 9271
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 207463
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202243