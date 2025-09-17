Camer.be
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
FRANCE :: EVENEMENTS

FRANCE :: La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique

Le 6 décembre 2025 marquera la première édition de la Nuit de la Solidarité, une soirée caritative placée sous le signe du partage et de l’engagement. L’initiative est portée par Mafeu Sandra, femme dynamique et profondément attachée à la cause des enfants en difficulté, qui a choisi de rassembler autour d’elle des hommes et des femmes partageant les mêmes valeurs.

Cette édition aura pour objectif de soutenir les enfants déscolarisés d’Afrique, avec un accent particulier sur le Cameroun. Derrière cet événement se trouve l’Association des Amis Solidaires et Sympathisants, composée de membres venus de divers horizons du continent, reflétant ainsi la force et la richesse de la solidarité africaine.

La soirée se déroulera au Ritz Plazza Baccara, 61 rue Saint-André à Bobigny. Pour joindre l’utile à l’agréable, un plateau artistique exceptionnel est annoncé : Longue Longue, Willy de Paris et Nyamsi Ben offriront un spectacle haut en couleurs, tandis que DJ Magellan assurera l’ambiance musicale.

Au-delà du divertissement, ce rendez-vous sera l’occasion de poser un geste concret en faveur des plus démunis.
Le 6 décembre, la solidarité a rendez-vous avec l’avenir des enfants d’Afrique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
Un Forum des Associations ensoleillé et vibrant au cœur du 19ème arrondissement
Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre
PICS-CAMEROON : Promouvoir la compétitivité internationale et la durabilité des produits camerounais grâce aux technologies avancées
Discours Deuxième Édition Caritative pour les Seniors ADIVAS par Viviane BITECK
Communiqué de presse: COLLABORATION CHINDJOU MAISON DE COUTURE x ÉRIC CHRISTIAN NYA
L'artiste Douleur, invité d'honneur de la prestigieuse nuit en blanc de washington dc
Éric Christian Nya célèbre son prix de Meilleur Magazine TV à Paris
Gala ACUT 2025 : Un Dîner de Prestige pour Une Cause Vitale au Cameroun
Le 29 novembre 2025 : la Belgique au chevet de ses héros du quotidien
Exclusif : Maurice Kamto privé des présidentielles 2025? (mise à jour)
Strasbourg : Lady Bi prépare un grand gala du style le 18 octobre à Souffelweyersheim
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:26
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics

Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
18:08
HCCE FRANCE: Communiqué de presse

HCCE FRANCE: Communiqué de presse
16:44
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique

La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
16:23
Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI

Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI
16:07
Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun

Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo