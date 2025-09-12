CAMEROUN :: Présidentielle 2025 à Okola : Serge Ondobo désigné membre de commission communale de campagne Rdpc :: CAMEROON

La désignation du président des Jeunes Patriotes Panafricains lui permettra de battre campagne pour le candidat Paul BIYA du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( RDPC ) dans l'arrondissement d'Okola, département de la Lékié, dans la région du Centre, pour l'élection présidentielle du dimanche 12 octobre 2025.

Une nomination qui sonne comme un symbole de reconnaissance pour la fidélité aux idéaux du Renouveau, pour celui qui a récemment remporté le Grand Prix Africain de leadership jeune, Prix de l'Excellence Patriotique 2025. Le Chevalier du Mérite Camerounais et médiateur- pacificateur, se dit par ailleurs paré pour mouiller le maillot en vue de a victoire de Paul BIYA pour son huitième mandat à la magistrature suprême.

«Je ne faillirais point », c'est en ces termes que Serge ONDOBO a réagi après sa nomination. Une réponse de coeur qui démontre clairement que le président des Jeunes Patriotes Panafricains est prêt à s'investir pour le candidat du parti au pouvoir. Membre de la Commission communale de campagne de Paul BIYA dans la localité d'Okola, il sied de dire que la tâche ne sera pas aisée pour Serge ONDOBO. Si le nouveau membre en est pleinement conscient, mais c'est avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme qu'il convaincra du bien-fondé de la candidature de Paul BIYA. « C'est une grande reconnaissance pour moi, un grand défi qui m'interpelle encore plus à davantage d'engagement. Je ne faillirais point car j'ai l'honneur d'aller sur le terrain pour le président le plus sage du monde : le Président Paul BIYA», a-t-il déclaré.

Soldat des premières heures du Renouveau dans le département de la Lékié, ouvrier dévoué du parti et chantre de son leader partout dans le monde, celui qui est par ailleurs Chevalier du Mérite Camerounais, pourra compter sur sa capacité de mobilisation pour mener à bien la mission qui lui a été assignée. Mais ce n'est pas un baptême de feu pour Serge ONDOBO. Car, il ne serait pas superfétatoire de rappeler qu'il s'agit d'un expert du domaine. Il a travaillé pour les campagnes présidentielles, tour à tour de Denis Sassou-Nguesso, d'Ali Bongo Ondimba en 2016, d'Uhuru Kenyatta en 2017, de Paul Kagame en 2017, de Félix Tshisekedi en 2019, de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en 2020, de Macky Sall en 2019 , de Idriss Déby en 2021 et d'autres activités de promotion du chef de l'État hors des frontières, notamment le Tchat, la Turquie. Tout ceci dans la branche panafricaine des jeunes que dirige Serge ONDOBO. Médiateur- pacificateur, il déploie une diplomatie de couloir pour la paix entre le Rwanda et la RDC.

Serge ONDOBO garde le triomphe modeste, et se concentre plutôt sur les objectifs du moment : travailler à la réélection de Paul BIYA, qui selon lui, se distingue par son leadership et son dévouement au service du Cameroun. Dans la foulée, Serge ONDOBO exprime une profonde gratitude à ses devanciers pour la confiance placée en sa modeste personne tout au long de son parcours politique. 'Naturellement, mes remerciements vont à l'endroit du Comité central du parti, donc à Monsieur le secrétaire général, le vice -Premier ministre Jean KUETÉ, ainsi qu'à toute la dynamique équipe qui l'accompagne. Mais aussi bien évidemment au ministre Benoît NDONG SOUMHET, lui qui sait reconnaître les mérites de ses poulains qui l'accompagnent depuis toujours, dans l'oeuvre exaltante qu'est celle d'être au service du parti ' confie-t-il.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp