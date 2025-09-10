Camer.be
Corine Tonye : 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒎è𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕é
FRANCE :: PEOPLE

FRANCE :: Corine Tonye : 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒎è𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕é

À Paris comme à Yaoundé, son nom rime avec dignité, courage et résilience. Corine Tonye, mère de famille et fonctionnaire à la mairie de Paris, incarne l’image d’une femme debout, une femme de principes qui a choisi de transformer l’épreuve en un combat collectif.
 
Derrière son sourire bienveillant se cache une battante. Écoutée, respectée et profondément attachée au bien-être des autres, Corine Tonye a toujours su distinguer le juste de l’injuste, le vrai du faux. Mais c’est la tragédie de sa vie, la perte de son fils Ulysse, emporté par une maladie rare, qui a donné un sens encore plus fort à son engagement. Avant de partir, ce dernier lui confia un vœu : que plus jamais des familles ne soient impuissantes face à des maladies orphelines dépourvues de traitements.
 
De cette promesse est née l’association “Courage Ulysse Tonye” (ACUT). Plus qu’un hommage, c’est une mission : sensibiliser sur le don de moelle osseuse, sauver des vies et mobiliser le monde médical, particulièrement en Afrique subsaharienne où les donneurs restent rares. Depuis, Corine multiplie les actions, entre la France et le Cameroun, pour éveiller les consciences. On l’a vue défendre sa cause dans les couloirs de l’Assemblée nationale française, mais aussi sur le terrain, auprès des familles, des associations et des médecins.
 
Son combat est noble et infatigable : éveiller la solidarité face à des maladies rares souvent ignorées. Ses déplacements réguliers dans son Cameroun natal, ses consultations médicales organisées, ses plaidoyers, tout cela témoigne de la force d’une mère qui a fait de sa douleur un levier pour les autres.
Alors qu’elle souffle aujourd’hui une bougie de plus, Corine continue d’avancer avec une énergie inépuisable. Le 8 novembre prochain, elle organise un dîner-gala de sensibilisation pour poursuivre cette mission.
 
Un événement marqué par la présence de mécènes, de personnalités et du très célèbre artiste congolais Roga Roga, fidèle ambassadeur de l’association, qui apportera une nouvelle fois son soutien à cette noble cause.
 
En célébrant son anniversaire, nous saluons une femme qui inspire par son humanité : Corine Tonye. Une femme forte, dynamique et visionnaire qui, par amour pour son fils et pour l’humanité, écrit chaque jour une page de lumière contre l’obscurité des maladies rares.
 
Bravo Corine, joyeux anniversaire, et que Dieu veille sur ton combat.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique PEOPLE

Corine Tonye : 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒎è𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕é
Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective
LYDOL REFAIT SURFACE PLUS DETERMINEE QUE JAMAIS
GUINEE CONAKRY : NANE BANGOURA, UNE VOIX AFRICAINE EN ACTION
LE JUGE FRANK CAPRIO NOUS A QUITTES
Magny 5*, une étoile de la diaspora culturelle
Hommage à Rose TENKEU Femme de culture de l'art et de tradition
MARIAGE DU PASTEUR MARCELLO : UNE MARIEE AU REGARD QUESTIONNE
Hommage Ibrahim CHERIF, le dernier des seigneurs cathodiques
LE ROI DE LA SAPE : DJO BALARD, LEGENDE VIVANTE DANS SON ART DE VIVRE
FIERTE VUTE, DOCTEURE ADJIMI SOYA DORINE INGRID : DE LA MATERNELLE AU DOCTORAT EN MEDECINE
𝑭𝒓𝒂𝒏ç𝒐𝒊𝒔𝒆 𝑹𝒐𝒖𝒙 : 𝑳'â𝒎𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒏𝒖𝒊𝒕𝒔 𝒂𝒇𝒓𝒊𝒄𝒂𝒊𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒂𝒔𝒑𝒐𝒓𝒂
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:16
Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre

Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre
11:46
Incendie au marché Central de Yaoundé : importantes pertes matérielles

Incendie au marché Central de Yaoundé : importantes pertes matérielles
11:15
PURS, CRP Leaders Storm Mbanga, Galvanizing Voters Ahead of Presidential Election

PURS, CRP Leaders Storm Mbanga, Galvanizing Voters Ahead of Presidential Election
11:05
Corine Tonye : 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒎è𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕é

Corine Tonye : 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒎è𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕é
10:59
Paul Biya : 50 Raisons et Projets pour un Cameroun Rayonnant

Paul Biya : 50 Raisons et Projets pour un Cameroun Rayonnant

PEOPLE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo