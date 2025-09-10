FRANCE :: Corine Tonye : 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒎è𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕é

À Paris comme à Yaoundé, son nom rime avec dignité, courage et résilience. Corine Tonye, mère de famille et fonctionnaire à la mairie de Paris, incarne l’image d’une femme debout, une femme de principes qui a choisi de transformer l’épreuve en un combat collectif.

Derrière son sourire bienveillant se cache une battante. Écoutée, respectée et profondément attachée au bien-être des autres, Corine Tonye a toujours su distinguer le juste de l’injuste, le vrai du faux. Mais c’est la tragédie de sa vie, la perte de son fils Ulysse, emporté par une maladie rare, qui a donné un sens encore plus fort à son engagement. Avant de partir, ce dernier lui confia un vœu : que plus jamais des familles ne soient impuissantes face à des maladies orphelines dépourvues de traitements.

De cette promesse est née l’association “Courage Ulysse Tonye” (ACUT). Plus qu’un hommage, c’est une mission : sensibiliser sur le don de moelle osseuse, sauver des vies et mobiliser le monde médical, particulièrement en Afrique subsaharienne où les donneurs restent rares. Depuis, Corine multiplie les actions, entre la France et le Cameroun, pour éveiller les consciences. On l’a vue défendre sa cause dans les couloirs de l’Assemblée nationale française, mais aussi sur le terrain, auprès des familles, des associations et des médecins.

Son combat est noble et infatigable : éveiller la solidarité face à des maladies rares souvent ignorées. Ses déplacements réguliers dans son Cameroun natal, ses consultations médicales organisées, ses plaidoyers, tout cela témoigne de la force d’une mère qui a fait de sa douleur un levier pour les autres.

Alors qu’elle souffle aujourd’hui une bougie de plus, Corine continue d’avancer avec une énergie inépuisable. Le 8 novembre prochain, elle organise un dîner-gala de sensibilisation pour poursuivre cette mission. Roga Roga Un événement marqué par la présence de mécènes, de personnalités et du très célèbre artiste congolais, fidèle ambassadeur de l’association, qui apportera une nouvelle fois son soutien à cette noble cause.

En célébrant son anniversaire, nous saluons une femme qui inspire par son humanité : Corine Tonye. Une femme forte, dynamique et visionnaire qui, par amour pour son fils et pour l’humanité, écrit chaque jour une page de lumière contre l’obscurité des maladies rares.

Bravo Corine, joyeux anniversaire, et que Dieu veille sur ton combat.

