CAMEROUN :: Interdiction du Meeting d’Anicet Ekane et Djeukam Tchameni : Enjeux Politiques :: CAMEROON
Le meeting de présentation du candidat consensuel de l’opposition, organisé par Anicet Ekane et Djeukam Tchameni au stade omnisports, a été interdit par le sous-préfet. Les autorités ont invoqué des raisons administratives et sécuritaires, affirmant que l’accord de principe préalable n’était pas présent dans le dossier soumis.
De plus, le sous-préfet a souligné l’absence de garanties suffisantes pour le maintien de l’ordre et la gestion des mouvements de foule, essentiels pour éviter des débordements sur la voie publique et préserver les installations du site.
Le refus administratif soulève également des questions sur la liberté de réunion et les obstacles politiques potentiels. Les acteurs de l’opposition camerounaise font face à des défis logistiques et réglementaires, qui impactent leur capacité à mobiliser des soutiens. Cette situation reflète les tensions entre les autorités et les mouvements politiques, dans un environnement où la stabilité et la sécurité sont prioritaires.
