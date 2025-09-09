FRANCE :: Un Forum des Associations ensoleillé et vibrant au cœur du 19ème arrondissement

Ce samedi 6 septembre 2025, la Place des Fêtes, nichée au cœur du 19ème arrondissement de Paris, a rayonné sous un soleil éclatant à l’occasion du traditionnel Forum des Associations. Fidèle à son rendez-vous de rentrée, cet événement a rassemblé une multitude d’associations locales venues partager leur savoir-faire et mettre en lumière la richesse culturelle, sportive et sociale du territoire.

Parmi elles, l’association a littéralement enflammé l’esplanade avec des prestations hautes en couleurs. Dans une ambiance festive et chaleureuse, artistes et bénévoles ont su captiver le public, illustrant parfaitement l’esprit de convivialité et de partage qui caractérise ce forum.

Présent lors de l’événement, le maire du 19ème arrondissement a souligné l’importance de ce rendez-vous annuel, véritable vitrine du dynamisme associatif : « Ce forum est une belle démonstration de vitalité, d’ouverture et de générosité. Les habitants du 19ème, qu’ils soient d’ici ou venus d’ailleurs pour construire leur vie, trouvent dans ces rencontres une énergie essentielle, une richesse humaine qui reste la plus précieuse de toutes. »

Musique, danse, rencontres et découvertes se sont ainsi mêlées dans une atmosphère de fête, rappelant que la culture et l’engagement associatif demeurent des piliers de la vie locale. Un moment fort qui a, une fois encore, fait battre le cœur du 19ème arrondissement.

