Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie
CAMEROUN :: Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie :: CAMEROON

L'Evêque émérite du diocèse de Mbalmayo dans la région du  Centre, n'est plus. Mgr Adalbert NDZANA, a appris Camer.be, est mort ce dimanche 07 septembre 2025 à Yaoundé, des suites de maladie.

Âgé de presque 86 ans, Mgr Adalbert NDZANA voit le jour à Zouatoubsi par Obala dans le département de la Lékié, dans le Centre du pays. 

Ordonné prêtre en 1969, il a été nommé évêque coadjuteur de Mbalmayo en 1984 aux côtés de Mgr Paul Etoga, puis Evêque de Mbalmayo le 07 mars 1987, responsabilité qu'il occupera jusqu'au 27 décembre 2016.

Mgr Adalbert NDZANA tire sa révérence après 30 ans au service de l'église catholique romaine.


Camer.be : Caroline Bassomo

L'actualité en vidéo