Mgr Kleda dénonce le manque de démocratie dans les élections au Cameroun

Le prélat Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, n'a pas mâché ses mots concernant la situation électorale au Cameroun. Dans une sortie médiatique remarquée, Mgr Kleda a vivement critiqué le manque de démocratie qui prévaut dans le processus électoral du pays.

Selon lui, "avant d'aller aux élections, on connaît déjà le vainqueur". Une déclaration choc qui remet en cause la légitimité des élections au Cameroun, où "la démocratie n'existe que de nom".

Le haut dignitaire de l'Église catholique s'est notamment insurgé contre le rôle de l'Élecam, l'organisme chargé de l'organisation des consultations électorales. Pour Mgr Kleda, "Élecam est juge et partie" puisque ses membres sont tous nommés par le président-candidat.

"Au Cameroun, qui organise les élections ? Il faut qu'on définisse clairement cela. Comme on le dit, on n'organise pas les élections pour perdre", a-t-il lancé, dénonçant ainsi les dérives d'un système électoral qu'il juge verrouillé et aux antipodes des principes démocratiques.

Ces déclarations ont rapidement suscité de vives réactions sur la toile, où de nombreux internautes ont exprimé leur soutien au prélat et partagé son analyse critique de la démocratie camerounaise.

Cette prise de position courageuse de Mgr Kleda intervient à quelques années des prochaines élections prévues en octobre 2025 au Cameroun. Elle soulève à nouveau la question de la transparence et de l'équité du processus électoral dans le pays.