CAMEROUN :: Inspection Générale des Armées : Le Général de Brigade NDJONKEP MEYOMHY FREDERIC a été installé :: CAMEROON

Le décret du Président de la République n°2024/428 du 22 octobre 2024 portant nomination d’un responsable au Ministère de la Défense fait désormais du Général de Brigade NDJONKEP MEYOMHY FRÉDÉRIC, le nouvel Inspecteur Général des Armées.

Installé dans la salle des actes du Ministère de la Défense par le Ministre Joseph BETI ASSOMO, la cérémonie s’est déroulée en présence d’une bonne parterre de personnalités parmi lesquelles, Galax Yves Landry ETOGA Secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie Nationale, KOUMPA Issa Secrétaire d'État chargé des Anciens combattants et des victimes de Guerre, le Directeur Général de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures, le Chef d’état major des armées, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense, des officiers généraux et bien d’autres invités, familles et amis.

Dans son discours, le MINDEF donné le parcours élogieux du nouveau promu. « Le Général de Brigade NDJONKEP MEYOMHY FREDERIC, âgé de 64 ans, est issu de la promotion 1986 de l’EMIA, promotion baptisée « 06 NOVEMBRE 1982 ».

A sa sortie de l’Ecole, il y a 38 ans, il se fera la main au commandement dès septembre 1988 dans la fonction d’Officier Adjoint à la 121ème Compagnie d’Infanterie Motorisée à Bertoua. Il occupera successivement par la suite les fonctions de Commandant de Compagnie à la 31ème Compagnie d’Infanterie Motorisée à Garoua en 1992, de chef des 2ème et 3ème bureau au 41ème Bataillon d’Infanterie Motorisée à Garoua en 1999, puis de Chef d’Etat-Major au Bataillon de Commandement et de Soutien N°3 en septembre 2001 à Garoua. IL quittera cette dernière fonction pour se consacrer à l’instruction en avril 2002, au poste de Chargé d’Etudes /Expert enseignement tactique à la Division de l’Enseignement Militaire Supérieur de l’EMIA. Puis, il passera Chef Division de la Formation Initiale à l’EMIA en août 2004 et par la suite Chargé d’enseignement au Cours Supérieur Interarmées de Défense, devenu Ecole Supérieure Internationale de Guerre en août 2006.

Le 17 avril 2009, il sera nommé Commandant du 51ème Bataillon d’Infanterie Motorisée à Ngaoundéré, avant d’être promu un an plus tard comme Commandant des Opérations Militaires à l’Etat-Major des Armées le 03 juin 2010. Continuant sa mémorable progression dans l’armée, il sera nommé le 13 août 2014 Commandant par intérim de la Troisième Région Militaire Interarmées à Garoua, poste qu’il occupera jusqu’à sa promotion au grade d’Officier Général de Brigade en 2015.

Le 13 août 2015, il est confirmé au poste de Commandant de la Région Militaire Interarmées N°3 à Garoua. De Garoua, il est muté à la tête de la quatrième Région Militaire Interarmées le 29 juin 2017 ».

Titulaire du diplôme du Cours Supérieur Interarmées de défense obtenu en juillet 2006, de plusieurs décorations dans l’ordre National du mérite camerounais et dans l’ordre National de la valeur, il a suivi plusieurs formations onusiennes dans le cadre du maintien de la paix.

Le Général de Brigade NDJONKEP MEYOMHY FREDERIC occupait, avant sa nomination comme Inspecteur Général des Armées, occupait les fonctions de Contrôleur des Armées au Contrôle Général des Armées à Yaoundé ».

En sa qualité de Ministre de la Défense, Joseph BETI ASSOMO a rappelé au nouveau promu en quelques clichés les missions que l’attente en ces mots : « Je vous invite à vous imprégner et vous approprier les dispositions du décret n° 2001/177 du 25 Juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense notamment ses articles 16, 17, 18, et 19 traitant clairement de vos attributions…

En outre, il convient de vous rappeler que l’Inspecteur Général des Armées effectue des missions d’inspection sur la base d’un programme préalablement approuvé par le Ministre. Ces missions s’exercent, soit par des inspections classiques, soit par inspections ponctuelles ou inopinées s’il le faut sur certaines questions particulières, précises ou ponctuelles…

Dans cette belle ambiance conviviale que la cérémonie s’est achevée.