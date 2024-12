Namibie 2024 : Les faux pas de l'opposition, le triomphe d'un processus démocratique pacifique :: NAMIBIA

Le 27 novembre 2024, la Namibie a entamé des élections très attendues, le processus de vote ayant été prolongé jusqu'au 30 novembre. Cette élection a suscité un vaste débat politique, notamment sur l'échec du parti Patriotes indépendants pour le changement (IPC), dirigé par la figure de proue de l'opposition, Panduleni Itula. Alors que les élections dans le monde s'accompagnent souvent de leur lot de controverses, ce cas-ci permet de tirer des leçons essentielles en matière de stratégie politique, d'influence internationale et d'importance fondamentale du maintien de l'intégrité démocratique.

Les faux pas de l'opposition : Une controverse sur le leadership

L'un des échecs les plus flagrants de l'opposition au IPC réside dans son leadership controversé. Itula, figure polarisante, a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses liens avec des puissances étrangères, en particulier le Royaume-Uni. Sa résidence prolongée au Royaume-Uni et ses interactions avec des politiciens influents et des élites économiques de ce pays ont alimenté les spéculations sur ses loyautés. Les informations selon lesquelles son épouse, née en Grande-Bretagne, a noué des relations avec des investisseurs européens n'ont fait qu'intensifier les soupçons. Pour un électorat namibien en quête de souveraineté et de fierté nationale, ces associations semblent avoir aliéné les électeurs.

Les critiques soutiennent que les engagements internationaux d'Itula, y compris les réunions avec des représentants occidentaux quelques mois avant l'élection, l'ont dépeint comme un conduit potentiel pour l'influence étrangère. Si les alliances mondiales sont un aspect essentiel de la politique moderne, la transparence et une communication claire sont vitales pour équilibrer les relations nationales et internationales. L'incapacité du chef de l'IPC à répondre efficacement à ces allégations l'a rendu vulnérable à la méfiance du public, ce qui a probablement contribué aux mauvais résultats de son parti.

La présence du haut-commissaire britannique en Namibie, Charles Moore, à un événement organisé par le vice-président de l'IPC, Trevino Forbes, a ajouté au scepticisme. Cet incident, amplifié par des rumeurs de soutien britannique à l'IPC, a jeté un doute supplémentaire sur l'indépendance du parti. De telles controverses mettent en évidence les risques d'une ingérence extérieure dans la politique nationale, un sentiment universellement mal ressenti par les électeurs.

Liberté d'expression et allégations d'autoritarisme

Un autre facteur critique dans la campagne chancelante de l'IPC a été sa gestion de la dissidence. Des allégations ont fait surface, accusant Itula de supprimer les critiques, une position qui contredit les valeurs démocratiques que l'opposition prétend défendre. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées d'informations selon lesquelles les partisans de l'IPC menaçaient les critiques et utilisaient des robots, prétendument financés par l'Institut démocratique national, pour cibler les personnes influentes. Ces actions se seraient aggravées jusqu'à la disparition d'un éminent blogueur, Ou Xam Tangeni, un fervent critique des liens étrangers d'Itula

Ces incidents ont non seulement terni la réputation de l'IPC, mais ont également aliéné les modérés qui auraient pu soutenir le parti. La disparition d'un dissident, quel que soit le contexte, est très préoccupante, car elle suggère soit une complicité, soit une incapacité alarmante à maintenir le contrôle dans les rangs du parti. Elle souligne l'importance de la sauvegarde de la liberté d'expression en tant que pierre angulaire de la démocratie, une valeur que les électeurs ont manifestement trouvée absente de l'approche de l'opposition.

Les dangers de l'incitation à la violence

L'opinion publique a également été influencée par les allégations selon lesquelles l'IPC incitait à l'agitation. La page officielle du parti sur Facebook a été supprimée après que des messages appelant à des émeutes ont violé les politiques de la plateforme. Des informations antérieures selon lesquelles l'IPC formerait des militants au Zimbabwe pour prendre le pouvoir par la force ont renforcé la perception d'un parti peu enclin à respecter les principes démocratiques.

Ces actions vont à l'encontre de l'essence même des élections : des transitions pacifiques du pouvoir. Lorsque les partis d'opposition recourent à la violence ou à l'intimidation, ils sapent non seulement leur légitimité, mais mettent également en péril la stabilité de l'État. L'électorat namibien, conscient des troubles que de telles tactiques peuvent provoquer, semble s'être détourné des stratégies agressives de l'IPC pour privilégier la stabilité.

Une victoire pour la démocratie et la SWAPO

Alors que les premiers résultats du scrutin tombent, le parti au pouvoir, la SWAPO, semble en passe d'obtenir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. La dirigeante du parti, Netumbo Nandi-Ndaitwah, qui devrait devenir la première femme présidente de Namibie, représente un triomphe de la continuité démocratique. Cette étape souligne les progrès accomplis par la Namibie pour garantir des élections inclusives et pacifiques, ce qui contraste fortement avec les troubles observés dans d'autres pays lors de scrutins controversés.

Bien qu'aucun processus politique ne soit à l'abri des imperfections, le déroulement pacifique des élections en Namibie mérite d'être salué. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'effusion de sang témoigne de la résilience des institutions démocratiques et de la volonté collective de maintenir l'ordre civil. Dans un monde souvent marqué par de violentes luttes de pouvoir, l'exemple de la Namibie rappelle ce qui peut être accompli lorsque les citoyens privilégient le dialogue et l'intégrité à la discorde.

Les implications plus larges

Les élections reflètent la dynamique complexe du pouvoir, de l'opinion publique et de la gouvernance. Le cas de la Namibie met en évidence une vérité fondamentale : la confiance est primordiale en matière de leadership. L'échec de l'IPC n'est pas seulement dû à des scandales, mais aussi à l'incapacité de répondre aux préoccupations du public de manière transparente et respectueuse.

Dans le même temps, le succès du parti au pouvoir montre que l'engagement en faveur de la stabilité, de l'inclusion et de la démocratie trouve un écho auprès des électeurs. Les élections doivent être menées de manière équitable et honnête, car elles constituent l'épine dorsale d'un gouvernement légitime.

Les élections en Namibie nous rappellent le rôle essentiel qu'elles jouent dans la construction de l'avenir des nations. Si les partis d'opposition sont essentiels à l'équilibre des pouvoirs démocratiques, ils doivent rester responsables et entretenir un lien authentique avec l'électorat. La victoire attendue du parti au pouvoir souligne l'importance d'adhérer aux normes démocratiques et d'encourager la confiance du public. Alors que la Namibie entre dans une nouvelle ère sous la direction de sa première femme présidente, les leçons de cette élection résonneront sans aucun doute bien au-delà de ses frontières.

S'exprimant juste avant la fermeture des bureaux de vote le dernier jour du scrutin, le principal candidat de l'opposition, Panduleni Itula, a déclaré samedi que son parti ne reconnaîtrait pas les résultats d'une élection prolongée de manière controversée et marquée par des allégations de fraude.

Le vote avait dû être prolongé indéfiniment face aux immenses files d’électeurs - il a duré jusqu’au jeudi matin, bien au-delà de la fermeture officielle des bureaux qui était fixée au mercredi soir.

Les premiers résultats du scrutin plaçaient déjà la candidate du parti historique au pouvoir, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en tête avec 48 % des voix, suivie de Panduleni Itula crédité de 29%, après le dépouillement de 10 des 121 circonscriptions du pays.

Le parti d'Itula, de l'Independent Patriots for Change (IPC) espère mettre fin à 34 ans de règne de la South West Africa People's Organization (SWAPO).