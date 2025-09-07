CAMEROUN :: Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable" :: CAMEROON

Maire de la commune de Banka, il se refuse d’être dans une logique d’instrumentalisation et d’aliénation…

Que dites-vous à ceux qui pensent que vous faites dans la récupération politique du tournoi de l’unité Tchoula Motho For Ever ?

L’accompagnement de l’animation culturelle, sportive et économique rentre dans les prérogatives légales du maire tel que définies par la loi de décembre 2019 portant code des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. En accompagnant le tournoi de l’unité Tchoula Motho For Ever, nous sommes bien dans le cadre de nos attributions fixés par la loi. Notre action concourt au développement de notre cité. En Somme le tournoi de l’unité TCHOULA MOTHO devenu une tradition vise entre autres à : rendre un vibrant hommage a notre frère, amis, camarades, cet illustre fils du département de regrette mémoire le prince Roger Tchoula Motho , qui a œuvré pour le rayonnement de notre département; favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les populations ; a la tenue des vacances utiles et paisibles à l’ intention de nos jeunes, pendant lesquelles ils apprennent à mieux connaître leurs cultures et traditions, grâce aux diverses activités organisées autour de ce tournoi ; à résorber le problème d’incivisme, la délinquance juvénile, la consommation de la drogues des substances illicites ; à favoriser leur implication de nos concitoyens dans notre économie locale. Dans cette perspective, je tiens à apprécier le sens de responsabilité des jeunes et des adolescents durant ce tournoi. Ils ont globalement affiché un comportement remarquable. Si nous pouvons légitimement nous féliciter de l’excellente tenue de ce tournoi, cela l’a été grâce au génie du comité technique d’organisation, lequel, avec votre concours ont su donner le meilleur d’eux-mêmes, en travaillant avec abnégation, transparence et rigueur. Il est certes vrai que certains manquements ont été observés, ils feront l’objet d’une amélioration à la prochaine édition. Dans ce même registre, je remercie les Présidentes et Présidents de clubs, de même que les nombreux supporters qui se sont sacrifiés aussi bien financièrement, physiquement et que moralement en apportant des moyens colossaux, pour encadrer et mobiliser des centaines de jeunes joueurs. Cette motion de gratitude s’étend également à vous, nos nombreux partenaires qui ont bien voulu accompagner et apporter une touche particulière à cette édition. Je tiens par ailleurs à saluer la présence de nombreux militantes, militants et sympathisants des partis politiques dont le Mouvement Populaire pour le Changement (MPC). Vous vous êtes mobilisés si massivement, aux côtés de vos camarades de Banka, afin d’affirmer et de consolider votre position de leader du landerneau politique dans le Haut-Nkam, Malgré votre jeune âge. C’est la preuve indiscutable que le MPC se positionne résolument comme le seul parti politique qui compte dans notre département ! Comment ne pas remercier, comme il se doit le Monsieur le Principal du Collège Bilingue Saint Paul de Banka, qui, mieux que qui conque comprend les enjeux que charrie cette compétition. Et n’a jamais hésité à mettre à notre disposition cette magnifique infrastructure sportive, relooké, pour la circonstance, par nos soins, afin d’une part de permettre à nos jeunes sportifs de mieux s’exprimer et d’ une part, de donner un nouveau paysage à notre cité. Que Banka est Belle !!!

A travers ce spectacle n’y a-t-il instrumentalisations politique et aliénation culturelle des jeunes ?

Non! Au contraire, nous valorisions notre culture à travers ce tournoi de football. Des associations et des groupes de danse locales se sont exhibés. De nombreux jeunes vacanciers se sont retrouvés et ressourcés. Pour nous, la jeunesse est un catalyseur du développement local car elle apporte une énergie, une créativité et des perspectives nouvelles qui favorisent l'innovation, l'entrepreneuriat, la participation citoyenne et la protection de l'environnement. Pour que la jeunesse puisse jouer pleinement ce rôle, il est essentiel de lui fournir des outils, une formation et des opportunités d'insertion socio-économique, ainsi que de l'impliquer dans les processus de prise de décision. La jeunesse est un catalyseur du développement local car elle apporte une énergie, une créativité et des perspectives nouvelles qui favorisent l'innovation, l'entrepreneuriat, la participation citoyenne et la protection de l'environnement. Pour que la jeunesse puisse jouer pleinement ce rôle, il est essentiel de lui fournir des outils, une formation et des opportunités d'insertion socio-économique, ainsi que de l'impliquer dans les processus de prise de décision.

