RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

Reporters sans frontières (RSF) a publié un communiqué le 4 septembre 2025 dénonçant des atteintes à la liberté de la presse au Cameroun à l’approche de l’élection présidentielle du 12 octobre. L’organisation appelle les autorités à garantir le libre exercice du journalisme indépendant durant cette période cruciale .

Le pays, classé 131e sur 180 dans l’Index mondial de la liberté de la presse 2025, est décrit comme l’un des plus dangereux d’Afrique pour les journalistes. Les médias critiques font face à des suspensions, des intrusions policières dans les rédactions, et des arrestations arbitraires. En août 2025, une émission de la chaîne STV Cameroon a été interrompue en plein direct par des forces de sécurité sans justification officielle . Le Conseil national de la communication (CNC) a également sanctionné plusieurs médias, dont le journal satirique Le Popoli, suspendu pour six mois après la publication d’une caricature jugée critique envers le gouvernement .

Le contexte politique camerounais, marqué par la domination du président Paul Biya depuis plus de 40 ans, alimente l’autocensure et la répression. Les journalistes travaillent dans une précarité économique extrême, exacerbée par une aide publique insuffisante et conditionnée à leur alignement avec le régime . La couverture de sujets sensibles, comme la crise anglophone, expose les professionnels à des accusations de sécession ou à des risques physiques .

Malgré un paysage médiatique riche avec plus de 600 journaux et 200 radios, la production d’une information indépendante reste un défi. RSF et l’ONU exhortent le Cameroun à respecter ses engagements internationaux et à cesser toute entrave à la liberté de la presse pour garantir des élections transparentes .

